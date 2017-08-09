Forbes включил в рейтинг инновационных компаний "Магнит" и "Норникель"

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский ритейлер "Магнит" и горно-металлургическая компания "Норильский никель" вошли в список 100 наиболее инновационных компаний мира по версии американского журнала Forbes, говорится на сайте журнала.

"Магнит" занял в списке 53-е место, "Норникель", - 63-е.

Лидеры списка определяются по разнице между капитализацией и дисконтированным оборотом наличных средств, что фактически является кредитом доверия со стороны инвесторов. В рейтинг включают компании с капитализацией не менее 10 миллиардов долларов, приводящие свою отчетность за последние 7 лет. Последний критерий исключил из списка таких гигантов, как Facebook. В список не входят банки и энергетические фирмы, чья биржевая стоимость зависит не от инноваций, а от цены на полезные ископаемые — сами авторы рейтинга признают, что это субъективный критерий.

В этом году список возглавила фирма Salesforce, которая разрабатывает программное обеспечение для систем учета клиентов. На втором месте американский производитель электрических автомобилей Tesla, на третьем — ведущий онлайн-ритейлер США Amazon.

Крупнейшим акционером сети магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) является Сергей Галицкий, которому принадлежит около 35% акций, free float, по оценке компании, составляет около 63%. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2016 году снизилась на 7,9% — до 54,409 миллиарда рублей, выручка — на 13,1%, до 1,075 триллиона рублей.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. Компания по итогам 2016 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 47%, до 2,531 миллиарда долларов, выручку сократила на 3%, до 8,259 миллиарда долларов.