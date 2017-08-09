Крымские отделения Генбанка войдут в состав группы "Россия"

СЕВАСТОПОЛЬ 9 авг — РИА Новости. Отделения Генбанка, работающие в Крыму, войдут в состав группы банка "Россия", заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, это решение вызвано докапитализацией Генбанка.

Банки, работающие в Крыму после 2014 года, были внесены в санкционные списки. На сегодняшний день в Крыму активно работают РНКБ, банк "Россия" и Генбанк.

Из разговора с источником, корреспонденту РИА Новости удалось выяснить, что руководство Генбанка в связи с расширением своей деятельности на полуострове попросило докапитализировать их финансовую структуру на 10 миллиардов рублей.

"Руководству Генбанка было предложено войти (части банка – ред.) в состав группы банка "Россия", внести изменения в список акционеров, после чего будут выделены необходимые средства. … Бренд Генбанк и все работающие отделения остаются работать в прежнем режиме", — заметил источник.

Также собеседник агентства обратил внимание на то, что вхождение Генбанка в состав группы банка "Россия" позволяет расширить свои возможности на полуострове. "Все финансовые структуры Генбанка в Крыму будут работать в прежнем режиме, у населения повода для беспокойства нет", — отметил источник. РИА Новости пока не располагает комментариями банков.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма, а "Россия" — всей РФ. По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119 место в российской банковской системе с активами в размере 33 миллиарда рублей, акционерный банк "Россия" — 15 место с активами в размере 787,8 миллиарда рублей.

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