Глава РЭЦ рассказал, за счет чего РФ увеличила торговлю с ЕС, США и Китаем

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в первом полугодии 2017 года смогла нарастить объемы внешней торговли со странами Европы, США и Китаем во многом за счет традиционных экспортно-импортных товаров, однако за время действия западных санкций смогла занять и новые ниши на рынках зарубежных стран, отметил глава группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.
По данным ФТС, оборот внешней торговли между РФ и ЕС в январе-июне 2017 года вырос на 28,7% в годовом выражении и составил 117,83 миллиарда долларов. Рост отмечен и в товарообороте между РФ и США: показатель вырос в годовом выражении на 22,1%, до 10,7 миллиарда долларов. Товарооборот России и Китая в первом полугодии текущего года также вырос — на 35,4% в годовом выражении, до 38,38 миллиарда долларов.
Расширение перечня экспорта
"Рост внешней торговли происходит по вполне очевидным причинам. С одной стороны, растет экспорт — за счет роста цен на топливо, металлы, химикаты, зерно. Поставки несырьевой продукции активно развиваются и в количественном выражении. При этом также увеличивается импорт – это тоже важный процесс, который говорит о восстановлении экономики, о росте нашей платежеспособности. Доходы от экспорта постепенно трансформируются в закупки оборудования, потребительских товаров", — сообщил глава РЭЦ Новости.
Поэтому, по словам главы РЭЦ, правильнее говорить о диверсификации структуры и географии экспорта. "Например, мы не можем сказать, что раньше не экспортировали мясо. Но мы его экспортировали в небольших количествах – в Белоруссию и Казахстан. А сейчас поставки мясной продукции начали расти, среди стран-импортеров российского мяса появились Гонконг, Вьетнам, страны Ближнего Востока. И таких примеров огромное количество", — заключил глава РЭЦ.