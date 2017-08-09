Глава РЭЦ рассказал, за счет чего РФ увеличила торговлю с ЕС, США и Китаем

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в первом полугодии 2017 года смогла нарастить объемы внешней торговли со странами Европы, США и Китаем во многом за счет традиционных экспортно-импортных товаров, однако за время действия западных санкций смогла занять и новые ниши на рынках зарубежных стран, отметил глава группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

По данным таможенной статистики, в первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот России составил 268,6 миллиарда долларов и увеличился на 28% в сравнении с первым полугодием 2016 года. В том числе экспорт вырос на 29%, до 167,6 миллиарда долларов, импорт – на 27%, до 101 миллиарда.

По данным ФТС, оборот внешней торговли между РФ и ЕС в январе-июне 2017 года вырос на 28,7% в годовом выражении и составил 117,83 миллиарда долларов. Рост отмечен и в товарообороте между РФ и США: показатель вырос в годовом выражении на 22,1%, до 10,7 миллиарда долларов. Товарооборот России и Китая в первом полугодии текущего года также вырос — на 35,4% в годовом выражении, до 38,38 миллиарда долларов.

Расширение перечня экспорта



"Рост внешней торговли происходит по вполне очевидным причинам. С одной стороны, растет экспорт — за счет роста цен на топливо, металлы, химикаты, зерно. Поставки несырьевой продукции активно развиваются и в количественном выражении. При этом также увеличивается импорт – это тоже важный процесс, который говорит о восстановлении экономики, о росте нашей платежеспособности. Доходы от экспорта постепенно трансформируются в закупки оборудования, потребительских товаров", — сообщил глава РЭЦ Новости.

Если говорить о расширении перечня поставляемых товаров, то такие изменения всегда носят эволюционный характер, идут достаточно медленно — так происходит во всех странах мира, отмечает Фрадков. "И все же мы можем привести такие примеры – так, многие знают, что сейчас у нас значительно выросли поставки продовольствия в Китай, расширился ассортимент пищевой продукции на экспорт. Где-то мы начали поставлять с нуля, а где-то раньше экспорт шел небольшими партии, а теперь поставки стали объемными и носят регулярный характер, как, например, в случае с растительными маслами. В этом году после многолетнего перерыва появились существенные поставки сельхозтехники", — добавил он.

Что касается экспорта в Европу, то его номенклатура и ранее была обширной. "Сложно говорить о появлении принципиально новых экспортных товаров, но в то же время структура поставок постепенно меняется. Скажем, раньше мы поставляли в Европу легковые автомобили, но это были штучные поставки, в основном, в страны Прибалтики. А в этом году на экспорт в ЕС пошли тысячи автомобилей, произведенных в России автомобилей, как, например, Skoda с заводов Калужской области и новые модели Lada", — отметил Фрадков.

Поэтому, по словам главы РЭЦ, правильнее говорить о диверсификации структуры и географии экспорта. "Например, мы не можем сказать, что раньше не экспортировали мясо. Но мы его экспортировали в небольших количествах – в Белоруссию и Казахстан. А сейчас поставки мясной продукции начали расти, среди стран-импортеров российского мяса появились Гонконг, Вьетнам, страны Ближнего Востока. И таких примеров огромное количество", — заключил глава РЭЦ.