Гуриев считает, что Россия может попытаться отказаться от доллара

ЛОНДОН, 9 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия может попытаться перестать использовать доллар, но если это делать быстро, то ей придется заплатить издержками из бюджета, однако долгосрочной перспективе дедолларизация экономики – это благо, заявил РИА Новости главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва в ответ на новые санкции США намерена активизировать работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

По мнению Гуриева, отказ от долларовых инструментов и платежей в России возможен, однако за это придется заплатить издержки. "Россия может попытаться перестать использовать долларовые инструменты, но это будет сопровождаться соответствующими издержками — плата за неудобства партнеров, связанные с отказом от долларовых расчетов, будет переложена на российский бюджет, банки и корпорации", — сказал собеседник агентства.

В долгосрочной перспективе снижение зависимости от доллара является достойной целью для России, полагает экономист. "Для замещения долларовых финансовых инструментов рублевыми необходима долгая последовательная работа по поддержанию макроэкономической стабильности, снижению инфляции и развитию долгосрочных финансовых рынков в самой России", — отметил Гуриев.

При этом главный экономист ЕБРР добавил, что пока в мировой экономической истории не было прецедентов создания международной резервной валюты в изоляции от остального мира. По данным МВФ, примерно две трети мировых валютных резервов хранятся в долларах. Ближайший конкурент — евро (около 20%), фунт и иена далеко позади (по 4%), за ними следуют канадские и австралийские доллары (по 2%). В юанях хранится около 1% мировых валютных резервов. "Безусловно, доля евро и юаня будут расти, но в обозримом будущем доллар останется ведущей резервной валютой. Доллар является и главным расчетным средством в международной торговле", — подчеркнул экономист.

По данным SWIFT, в первой половине 2016 года около 40% расчетов производились в долларах, в евро – 33%; на долю юаня приходилось около 2% расчетов (он уступает фунту, иене и канадскому доллару).