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Экономика

Эксперт рассказал о пользе возможной легализации биткоина в России

19:0709.08.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российским регуляторам не стоит пытаться запретить биткоин, в случае же его легализации страна сможет получить долю на рынке расчетов с использованием этой криптовалюты, сравнимую с европейской, и соперничать с США и игроками из Азии, заявил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

Оборудование для майнинга биткоинов
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
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В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Во вторник цена биткоина приближалась к рекордной отметке в 3,5 тысячи долларов за единицу.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

Биткоин основывается на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. Интерес к блокчейну проявляет и ряд финансовых структур в РФ. В частности, глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что банк сейчас уже реализует ряд процессов с помощью этой технологии.

По мнению Олшевича, запретить использование биткоина в России не получится, поскольку предотвратить использование криптовалюты полностью невозможно. С другой стороны, в случае легализации этой цифровой денежной единицы РФ сможет стать достаточно конкурентоспособной в данной сфере.

Запретить не получится

"(Власти — ред.) не должны пытаться его запретить, хотя они и делали это в прошлом. Они не должны пытаться его запретить, потому что невозможно предотвратить использование биткоина. Вместо этого они должны учитывать инновации. Они должны способствовать использованию технологии блокчейн, особенно в вашем банковском секторе", — рассказал Олшевич.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Помимо блокчейна, по мнению эксперта, стоит уделить внимание и самим форматам передачи денежных средств, а также не вводить сложных систем сборов. И, судя по его словам, это может улучшить конкурентные позиции РФ в сфере разработки технологии, привлекая ресурсы из-за рубежа.

"Многие южноамериканские страны дружелюбны к биткоину, и имеют привлекательные законы о передаче денежных средств, которые способствуют инновациям. Стартапы в пространстве "блокчейн" в США часто "вылетают" с рынка из-за сборов, связанных с обременительным регулированием", — привел пример он.

"Наиболее распространенные правилом, с которыми сталкиваются многие американские трейдеры, называются "Знай своего клиента", или "Анти-отмывание денег" (KYC/AML), которые направлены на предотвращение распространения незаконных или "темных" денег от человека к человеку", — пояснил эксперт.

Доля будет большой, но не крупнейшей

Аналитик Brave New Coin считает, что в случае успешной легализации криптовалюты Россия сможет стать достаточно конкурентоспособной. "В Европе и России уже много трейдеров. Я бы ожидал, что их доля торговли будет соперничать со многими другими регионами Азии и даже с Соединенными Штатами", — отметил Олшевич.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом крупнейшую долю рынка могут получить азиатские страны, в частности, Япония. Кроме того, Индия и Венесуэла "являются быстро развивающимися рынками в области принятия (нововведений — ред.) и торговли" с использованием криптовалют, отметил аналитик.

"Япония, Китай, Южная Корея способствовали росту большей части объема мировой торговли, помимо США. Однако большая часть китайского объема торгов уменьшилась из-за правил по (контролю — ред.) оттока капитала, введенных правительством Китая в январе 2016 года. Напротив, японское правительство узаконило биткоин и испытало взрывной рост объема торгов с использованием криптовалюты", — рассказал он.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Vladimir Chawla
Я лично так не думаю . . . (( Если разрешат свободное хождение, Этих битиков у нас будет такое в России творится, О боже упаси ))
19:19
09.08.2017
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TS 2912
Гордость за страну, которая "сможет получить долю на рынке расчетов с использованием этой криптовалюты, сравнимую с европейской, и соперничать с США и игроками из Азии..."))) Ну как тут не радоваться...
19:16
09.08.2017
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