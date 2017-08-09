Минэнерго опровергло информацию об отключениях света на Кубани ради Крыма

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минэнерго России опровергло информацию о временных отключениях электроэнергии в Краснодарском крае.
Ранее кубанские власти заявили, что в некоторых районах края планируются временные отключения электричества. Сообщалось, что это делается по рекомендации Минэнерго для того, чтобы избежать значительных нарушений в энергоснабжении Крыма.
Министерство энергетики пояснило, что график веерных отключений в часы пиковых нагрузок действительно был введен на территории Крыма из-за рекордных показателей потребления электрической мощности.
"Вместе с тем Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае. Информация, опубликованная на сайте администрации, является ошибочной и будет удалена с сайта в ближайшее время", — заявили в ведомстве.
В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в разгар курортного сезона. Чтобы справиться с дефицитом в пиковые часы, энергетики вводят графики временного отключения электроэнергии.