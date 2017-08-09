Страховка не помогла: вкладчики-"превышенцы" "Югры" и ЦБ ищут общий язык

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инициативная группа вкладчиков-"превышенцев" (чьи депозиты оказались выше страховой суммы в 1,4 миллиона рублей) банка "Югры", устроившая пресс-брифинг 9 августа у здания ЦБ РФ, рассказала журналистам о том, что она не довольна действиями ЦБ как по отношению к вкладчикам "Югры", так и к самому банку, и что в ближайшее время планирует провести митинг в поддержку вкладчиков.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из Агентства по страхованию вкладов (АСВ): необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам.

Основные названные регулятором причины этого: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.

Ранее в августе Банк России также подал в арбитражный суд Москвы заявление о признании банка "Югра" банкротом, о чем следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка "Югра" будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено на 15 августа, уточнил он.

"Никто нашей проблемой не занимается"



На пресс-брифинг собралось около 50 человек – присутствовали сами вкладчики банка "Югра", представители банков, у которых ЦБ в разное время отозвал лицензию, и представители "Партии роста", которые решили поддержать инициативную группу вкладчиков "Югры".

Встреча началась в 11.30 мск и продолжалась чуть больше часа. За это время к представителям инициативной группы из Банка России никто не вышел. Но это не удивило организаторов пресс-брифинга.

"В Центральный Банк через официальную приемную на сайте ЦБ РФ было направлено обращение, официальное заявление было направлено в Агентство по страхованию вкладов. Но пока мы получили только формальные отписки – банальная информация, которую все знают. Никто нашей проблемой не занимается", — рассказал участник инициативной группы Нерсес Григорян.

В ходе пресс-брифинга обсуждался ближайший митинг в поддержку вкладчиков "Югры". Изначально митинг планировалось провести 15 августа, однако инициативная группа вкладчиков банка "Югра" не довольна выбранным для них местом. Если мэрия не прислушается к организаторам, митинг может быть проведен и 23 августа, добавили они.

"Нам предложили провести митинг в "Гайд-парк" в парке "Сокольники". Нас это не очень устраивает – проводить митинг в лесу мы не хотим. Мы направили новые места на согласование. Если нам и в этот раз откажут, то мы проведем совместный митинг с "Партией роста" и вкладчиками других банков", — заявил создатель инициативной группы вкладчиков "Югры" Николай Николаев.

"Мы собираемся активно участвовать при подготовке митинга, который проведем 23 августа. И будем поддерживать его по всей стране", — прокомментировал федеральный секретарь "Партии роста" Александр Хуруджи. Представитель партии назвал разорение бизнеса и потерю рабочих мест главными причинами, почему организация поддерживает вкладчиков-юрлиц.

"Сотни тысяч предпринимателей потеряли свои деньги и свой бизнес. Они не способны выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Сегодня есть шанс попробовать, как можно спасать банки по-другому. Потому что санация за деньги налогоплательщиков – это потеря денег бюджета", — сказал Хуруджи.

Также на пресс-брифинге было заявлено, что будет сформирован "Союз кредиторов России", на платформе которого объединятся вкладчики разных банков, лишенных лицензий.