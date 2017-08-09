Как заработать на Instagram: опыт фитнес-тренера, инженера и пастора

МОСКВА, 9 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Этим летом число пользователей Instagram в мире превысило 500 миллионов человек в месяц, 300 миллионов из них заходят в соцсеть ежедневно. Популярная платформа для обработки и постинга фотографий давно уже превратилась в успешную рекламную площадку. В России цены на коммерческие публикации у топовых блогеров начинаются от 100 тысяч рублей за пост. Сколько может заработать на своем блоге тот, кто не является известным спортсменом, рэпером или звездой "Дома-2" — в материале РИА Новости.

Сколько стоит реклама у Тимати и Ольги Бузовой

Актриса Настасья Самбурская и рэпер Тимур Юнусов по прозвищу "Тимати" заняли первые два места в топе российских аккаунтов Instagram по итогам 2016 года – на тот момент на их аккаунты подписались 7,6 и 7,4 миллионов подписчиков (рейтинг за этот год соцсеть пока не публиковала, но сейчас у Самбурской их уже 8,9 млн, у Тимати — 9,8 млн). Третье и четвертое места поделили звезды "Дома-2" — Ксения Бородина и Ольга Бузова – каждая привлекла по 7,1 миллионов пользователей (сейчас – 9,4 и 10,1 млн). Далее следовали супермодель Ирина Шейк, актриса Вера Брежнева, ведущий "Камеди Клаб" Павел Воля, шоумен Михаил Галустян и видеоблогер Катя Клэп.

Для звезд Instagram – еще один источник заработка, причем, весьма немалого. По оценкам агентства DealWay , самые высокие аппетиты у Тимати: рэпер просит за публикацию от 2 миллионов рублей, актрисы и звезды "Дома-2" пока немного дешевле. Но до зарубежных блогеров российским еще далеко: у самой дорогой из мировых звезд — Селены Гомес, стоимость поста равняется $550 тысяч, у Ким Кардашьян — $500 тысяч, у португальского футболиста Криштиану Рональдо — $400 тысяч.

"Я еще помню времена, когда звезда известного всем телевизионного проекта "о любви" (Ольга Бузова — Ред.) продавала рекламу по 75000 рублей за одну публикацию", — вспоминает руководитель биржи рекламы у блогеров EpicStars Владимир Миролюбов. В своем аккаунте Бузова рекламировала салоны красоты или магазины, оставляя для этого в посте ссылку на бизнес-аккаунт организации. Сейчас, по словам Миролюбова, реклама у Бузовой стоит от 350 тысяч рублей за пост.

Почему не все рекламодатели любят топовых блогеров

По словам Миролюбова, у топовых инстаграмеров в России чаще размещают рекламу федеральные компании, продукты или услуги которых доступны на всей территории страны и для которых важен охват. "В Instagram приходит больше рекламодателей, которые ищут массового потребителя: продвигаются и телеком, и банки, и одежда, и мобильные приложения, и даже игры", — соглашается учредитель агентства по работе с блогерами WildJam Ярослав Андреев.

Но сейчас рекламные агентства, которые работают с блогерами, отмечают новый тренд — многие компании, которые хотят размещать рекламу в соцсетях, начинают пользоваться для этого услугами более "нишевых" звезд. "Реклама стала появляться у крупных блогеров вроде Ксении Бородиной, и рынок начал задумываться о ее эффективности, искать новые площадки. Таким площадками стали блогеры-"тысячники", — говорит руководитель агентства Label Up Кирилл Борисов.

Лучше всего, по словам Андреева, "продаются" блоги в сфере бьюти-индустрии: все-таки большая часть пользователей в соцсети — это женщины. В то же время, к "нишевым" блогерам обращаются и, например, компании в сфере технологий: в их случае это имеет смысл, потому что пользователь может наглядно продемонстрировать, как применять какой-то продукт у себя в посте.

"Больше всего платят различные сетевые компании, продукцию которых можно красиво представить подписчикам через фото-контент Instagram. Но часто приходят и небольшие рекламодатели, к примеру, магазины цветов, платьев, косметики, одежды, аксессуаров и многие другие", — говорит менеджер биржи рекламы DealWay Андрей Иванов.

Сколько можно заработать на блоге, у которого меньше 100 тысяч подписчиков

"Блогер с аккаунтом 5-20 тысяч подписчиков, при публикации рекламных постов 3 раза в неделю, может зарабатывать от 40 000 рублей в месяц", — отмечает Борисов из Label Up.

В топе по прибыльности, по его словам — "бьюти блогеры, блогеры-мамы и геймеры". Разброс цен за одну публикацию при этом может быть от 5 до 40 тысяч рублей — здесь играют роль такие факторы как медийность, экспертность и социальный статус владельца аккаунта.

Цена зависит и от среднего количества лайков под каждым постом.

"Если у блогера 10-20 тысяч подписчиков, у него от 1 до 2 тысяч лайков на фотографию — это значит, что реклама стоит от 1 до 2 тысяч рублей за такой пост", — говорит Андреев из WildJam.

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35% Новым средством коммуникаций между людьми

15.9% Препятствием для личного общения

1.5% Новой возможностью для получения образования

26.1% Принципиально новым средством массовой информации Все опросы Голосовать

После того, как блог набрал 100 тысяч подписчиков, цену за пост можно поднять. "Если аккаунт не накручивал подписчиков, то со ста тыcячами можно продавать рекламу и за 10 тысяч рублей за пост", — считает Иванов из DelaWay. Однако, по словам Борисова, в ближайшее время цены должны снизиться, поскольку число предложение со стороны блогеров растет.

"Цены за рекламную публикацию у небольших и средних аккаунтов устанавливаются из расчета от 20 рублей до 90 рублей за каждую тысячу подписчиков. В среднем, реклама в блоге со 100 тысячами подписчиков может стоить от 2000 до 9000 рублей за пост, в зависимости от тематики аккаунта", — уточнил Миролюбов из EpicStars.

Своим опытом рекламы в Instagram с РИА Новости поделились три блогера с разной степенью популярности.

Любовь Олешкевич, фитнес-тренер, 133 тысячи подписчиков.

Публикация от ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ПО ФИТНЕСУ (@lyuba_oleshkevich) Июн 7 2017 в 2:19 PDT

Блог в Instagram я завела в 2015 году: к этому времени у меня уже была популярная страница во ВКонтакте и много готового контента — статей, фото, видео с тренировками. Раскручивать инстаграм активнее стала, когда окончательно решила сменить сферу деятельности (раньше я работала юристом) и ушла в тренерство. Продвигала страницу, рассылая фото и видео в бьюти-, спортивные, модельные паблики — оттуда приходило много подписчиков: прирост был около 7000-10000 человек в месяц. Публиковала "продающий" контент: фото подопечных "до" и "после", отзывы клиентов, статьи с советами по тренировкам и правильному питанию, видео упражнений, мотивирующие спортивные фото.

Сейчас оба блога — и Instagram, и "ВКонтакте" одинаково эффективно работают, привлекая клиентов на персональный и онлайн-тренинг: обращений поступает в разы больше, чем раньше — у меня уже не хватает свободных часов на то, чтобы позаниматься со всеми. Сейчас я работаю над онлайн-курсом, чтобы охватить больше желающих. На ведение блогов уходит от 1 до 2 часов в день, плюс фото- и видеосьемки — 2-3 дня в месяц. Сотрудничаю с рекламодателями — часто обращаются компании из спортивной сферы, питания, одежды, услуг здоровья и красоты — со многими работаю по бартеру.

Павел Рубинкин, инженер, 39 лет, 58 тысяч подписчиков.

Публикация от Павел (@rubilnikpavel) Авг 20 2016 в 8:33 PDT

Я отец троих детей, мы часто фотографируем их с женой. Друзья и родственники посоветовали завести страницу в Instagram, чтобы следить за нашей жизнью. Я долго сомневался, но в феврале прошлого года все-таки решился начать публиковать фото. В день на блог я трачу около 1-2 часов: утром, в обед и вечером, когда дети укладываются спать. Больше времени уделять не могу, так как, сами понимаете — семья и работа (я ведущий инженер-конструктор на одном оборонном заводе Екатеринбурга).

В самом начале вести блог было очень сложно, на него мало кто подписывался, я анализировал и старался понять, почему. Смотрел много YouTube-каналов, чтобы понять, как раскрутить свою страницу и стать популярным. Одной из главных моих ошибок было то, что я использовал неправильные описания к фотографии, хэштеги, не ставил геолокацию. Позже я понял, что когда человек листает ленту в Instagram, фото должно заинтересовать его за долю секунды. Сейчас люди стали активнее подписываться на мою страницу и интересоваться нашей жизнью. Начали обращаться и рекламодатели, и это стало приносить хоть небольшую, но дополнительную прибыль в нашу семью.

Раньше я думал, что рекламодатели идут только к владельцам популярных аккаунтов, у которых более миллиона подписчиков, но оказалось, что это вовсе не так. Впервые ко мне обратились, когда у меня появилось 10 тысяч подписчиков — сумма за публикацию была символической, но для меня это был первый опыт. Сейчас стоимость за пост колеблется от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от того, что хотят прорекламировать.

От некоторых предложений сомнительного характера приходится отказываться — я стараюсь брать рекламу, соответствующую тематике моей страницы (семья, дети, путешествия). Многие рекламодатели охотно предлагают бартер.

Дети к моему увлечению относятся положительно, даже помогают, позируют, выбирают фото для публикации, в вот супруга не очень, так как это время я трачу не на нее. Но все-таки понимает и старается поддержать. На работе никто не против — я в своей ленте публикую только свою личную жизнь. Некоторые коллеги сейчас тоже пытаются раскрутить свои страницы в Instagram.

Алексей Максимов, пастор, 26 лет, 85 тысяч подписчиков.

Публикация от Алексей Максимов (@pastor.maximov) Май 5 2017 в 10:21 PDT

Мне очень нравится фотографировать природу и путешествия, кроме того — так как я пастор в протестантской церкви, мне нравится делиться духовными размышлениями на разные темы из библии. Так получилось, что в Instagram я смог соединить эти две вещи. Я веду блог уже три года, в день трачу на подготовку фото и текста по часу. Для увеличения роста аудитории использовал массфоловинг с помощью сервиса Tooligram, позже стал покупать рекламу у других блогеров и участвовать с ними в совместных проектах. Партнерские проекты приносят от 100 до 1500 новых подписчиков.

Пробовал покупать ботов — просто тестировал и хотел разобраться во всех тонкостях, чтобы потом самому эффективнее фильтровать аккаунты, у которых покупаю рекламу. Но в итоге боты уходят, а накрученные лайки "убивают" статистику — так что я перестал это делать. Сейчас ко мне начали обращаться за помощью другие блогеры — это приносит довольно ощутимый доход.

Рекламодатели тоже пишут довольно часто, цены за публикацию у всех разные — от 5000 рублей. Но в этом вопросе я очень избирательный: многие рекламные предложения не проходят по моим этическим и духовным стандартам. Скажем, рекламировать алкоголь, сигареты, кальяны, аккаунты с откровенно пошлым контентом или мероприятия, где распространяют эти вещи, я бы не стал.

Как к этому относятся в церкви? Мой пастор и духовник — Борис Сизоненко, он же является старшим пастором нашей общины — всячески вдохновляет и ободряет продолжать вести блог и делиться добрым контентом. Прихожане тоже никогда не высказывали ничего негативно, наоборот многие часто обращаются за советом и начинают лучше вести свои соцсети.