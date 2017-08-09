Как заработать на Instagram: опыт фитнес-тренера, инженера и пастора

МОСКВА, 9 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Этим летом число пользователей Instagram в мире превысило 500 миллионов человек в месяц, 300 миллионов из них заходят в соцсеть ежедневно. Популярная платформа для обработки и постинга фотографий давно уже превратилась в успешную рекламную площадку. В России цены на коммерческие публикации у топовых блогеров начинаются от 100 тысяч рублей за пост. Сколько может заработать на своем блоге тот, кто не является известным спортсменом, рэпером или звездой "Дома-2" — в материале РИА Новости.
Сколько стоит реклама у Тимати и Ольги Бузовой
Актриса Настасья Самбурская и рэпер Тимур Юнусов по прозвищу "Тимати" заняли первые два места в топе российских аккаунтов Instagram по итогам 2016 года – на тот момент на их аккаунты подписались 7,6 и 7,4 миллионов подписчиков (рейтинг за этот год соцсеть пока не публиковала, но сейчас у Самбурской их уже 8,9 млн, у Тимати — 9,8 млн). Третье и четвертое места поделили звезды "Дома-2" — Ксения Бородина и Ольга Бузова – каждая привлекла по 7,1 миллионов пользователей (сейчас – 9,4 и 10,1 млн). Далее следовали супермодель Ирина Шейк, актриса Вера Брежнева, ведущий "Камеди Клаб" Павел Воля, шоумен Михаил Галустян и видеоблогер Катя Клэп.агентства DealWay, самые высокие аппетиты у Тимати: рэпер просит за публикацию от 2 миллионов рублей, актрисы и звезды "Дома-2" пока немного дешевле. Но до зарубежных блогеров российским еще далеко: у самой дорогой из мировых звезд — Селены Гомес, стоимость поста равняется $550 тысяч, у Ким Кардашьян — $500 тысяч, у португальского футболиста Криштиану Рональдо — $400 тысяч.
"Я еще помню времена, когда звезда известного всем телевизионного проекта "о любви" (Ольга Бузова — Ред.) продавала рекламу по 75000 рублей за одну публикацию", — вспоминает руководитель биржи рекламы у блогеров EpicStars Владимир Миролюбов. В своем аккаунте Бузова рекламировала салоны красоты или магазины, оставляя для этого в посте ссылку на бизнес-аккаунт организации. Сейчас, по словам Миролюбова, реклама у Бузовой стоит от 350 тысяч рублей за пост.
Почему не все рекламодатели любят топовых блогеров
По словам Миролюбова, у топовых инстаграмеров в России чаще размещают рекламу федеральные компании, продукты или услуги которых доступны на всей территории страны и для которых важен охват. "В Instagram приходит больше рекламодателей, которые ищут массового потребителя: продвигаются и телеком, и банки, и одежда, и мобильные приложения, и даже игры", — соглашается учредитель агентства по работе с блогерами WildJam Ярослав Андреев.
Лучше всего, по словам Андреева, "продаются" блоги в сфере бьюти-индустрии: все-таки большая часть пользователей в соцсети — это женщины. В то же время, к "нишевым" блогерам обращаются и, например, компании в сфере технологий: в их случае это имеет смысл, потому что пользователь может наглядно продемонстрировать, как применять какой-то продукт у себя в посте.
"Больше всего платят различные сетевые компании, продукцию которых можно красиво представить подписчикам через фото-контент Instagram. Но часто приходят и небольшие рекламодатели, к примеру, магазины цветов, платьев, косметики, одежды, аксессуаров и многие другие", — говорит менеджер биржи рекламы DealWay Андрей Иванов.
Сколько можно заработать на блоге, у которого меньше 100 тысяч подписчиков
В топе по прибыльности, по его словам — "бьюти блогеры, блогеры-мамы и геймеры". Разброс цен за одну публикацию при этом может быть от 5 до 40 тысяч рублей — здесь играют роль такие факторы как медийность, экспертность и социальный статус владельца аккаунта.
Цена зависит и от среднего количества лайков под каждым постом.
"Если у блогера 10-20 тысяч подписчиков, у него от 1 до 2 тысяч лайков на фотографию — это значит, что реклама стоит от 1 до 2 тысяч рублей за такой пост", — говорит Андреев из WildJam.
21.5%Угрозой государству и обществу
35%Новым средством коммуникаций между людьми
15.9%Препятствием для личного общения
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26.1%Принципиально новым средством массовой информации
"Цены за рекламную публикацию у небольших и средних аккаунтов устанавливаются из расчета от 20 рублей до 90 рублей за каждую тысячу подписчиков. В среднем, реклама в блоге со 100 тысячами подписчиков может стоить от 2000 до 9000 рублей за пост, в зависимости от тематики аккаунта", — уточнил Миролюбов из EpicStars.
Своим опытом рекламы в Instagram с РИА Новости поделились три блогера с разной степенью популярности.
Любовь Олешкевич, фитнес-тренер, 133 тысячи подписчиков.
Блог в Instagram я завела в 2015 году: к этому времени у меня уже была популярная страница во ВКонтакте и много готового контента — статей, фото, видео с тренировками. Раскручивать инстаграм активнее стала, когда окончательно решила сменить сферу деятельности (раньше я работала юристом) и ушла в тренерство. Продвигала страницу, рассылая фото и видео в бьюти-, спортивные, модельные паблики — оттуда приходило много подписчиков: прирост был около 7000-10000 человек в месяц. Публиковала "продающий" контент: фото подопечных "до" и "после", отзывы клиентов, статьи с советами по тренировкам и правильному питанию, видео упражнений, мотивирующие спортивные фото.
Сейчас оба блога — и Instagram, и "ВКонтакте" одинаково эффективно работают, привлекая клиентов на персональный и онлайн-тренинг: обращений поступает в разы больше, чем раньше — у меня уже не хватает свободных часов на то, чтобы позаниматься со всеми. Сейчас я работаю над онлайн-курсом, чтобы охватить больше желающих. На ведение блогов уходит от 1 до 2 часов в день, плюс фото- и видеосьемки — 2-3 дня в месяц. Сотрудничаю с рекламодателями — часто обращаются компании из спортивной сферы, питания, одежды, услуг здоровья и красоты — со многими работаю по бартеру.
Павел Рубинкин, инженер, 39 лет, 58 тысяч подписчиков.
Я отец троих детей, мы часто фотографируем их с женой. Друзья и родственники посоветовали завести страницу в Instagram, чтобы следить за нашей жизнью. Я долго сомневался, но в феврале прошлого года все-таки решился начать публиковать фото. В день на блог я трачу около 1-2 часов: утром, в обед и вечером, когда дети укладываются спать. Больше времени уделять не могу, так как, сами понимаете — семья и работа (я ведущий инженер-конструктор на одном оборонном заводе Екатеринбурга).
В самом начале вести блог было очень сложно, на него мало кто подписывался, я анализировал и старался понять, почему. Смотрел много YouTube-каналов, чтобы понять, как раскрутить свою страницу и стать популярным. Одной из главных моих ошибок было то, что я использовал неправильные описания к фотографии, хэштеги, не ставил геолокацию. Позже я понял, что когда человек листает ленту в Instagram, фото должно заинтересовать его за долю секунды. Сейчас люди стали активнее подписываться на мою страницу и интересоваться нашей жизнью. Начали обращаться и рекламодатели, и это стало приносить хоть небольшую, но дополнительную прибыль в нашу семью.
От некоторых предложений сомнительного характера приходится отказываться — я стараюсь брать рекламу, соответствующую тематике моей страницы (семья, дети, путешествия). Многие рекламодатели охотно предлагают бартер.
Дети к моему увлечению относятся положительно, даже помогают, позируют, выбирают фото для публикации, в вот супруга не очень, так как это время я трачу не на нее. Но все-таки понимает и старается поддержать. На работе никто не против — я в своей ленте публикую только свою личную жизнь. Некоторые коллеги сейчас тоже пытаются раскрутить свои страницы в Instagram.
Алексей Максимов, пастор, 26 лет, 85 тысяч подписчиков.
Мне очень нравится фотографировать природу и путешествия, кроме того — так как я пастор в протестантской церкви, мне нравится делиться духовными размышлениями на разные темы из библии. Так получилось, что в Instagram я смог соединить эти две вещи. Я веду блог уже три года, в день трачу на подготовку фото и текста по часу. Для увеличения роста аудитории использовал массфоловинг с помощью сервиса Tooligram, позже стал покупать рекламу у других блогеров и участвовать с ними в совместных проектах. Партнерские проекты приносят от 100 до 1500 новых подписчиков.
Пробовал покупать ботов — просто тестировал и хотел разобраться во всех тонкостях, чтобы потом самому эффективнее фильтровать аккаунты, у которых покупаю рекламу. Но в итоге боты уходят, а накрученные лайки "убивают" статистику — так что я перестал это делать. Сейчас ко мне начали обращаться за помощью другие блогеры — это приносит довольно ощутимый доход.
Как к этому относятся в церкви? Мой пастор и духовник — Борис Сизоненко, он же является старшим пастором нашей общины — всячески вдохновляет и ободряет продолжать вести блог и делиться добрым контентом. Прихожане тоже никогда не высказывали ничего негативно, наоборот многие часто обращаются за советом и начинают лучше вести свои соцсети.