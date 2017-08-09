Минтруд разработает новые антикоррупционные стандарты для бизнеса

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Минтруд РФ намерен разработать новые антикоррупционные стандарты для бизнеса, которые в перспективе будут служить основанием для смягчения мер административной ответственности в случае конфликта интересов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Внесение изменений в ФЗ "О противодействии коррупции" ранее анонсировал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Поправки подготовлены Минтрудом для развития положений Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 года в тесном взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палатой (ТПП) России.

"Минтруд России на системной основе продолжает совершенствовать антикоррупционные стандарты как на государственной и муниципальной службе, так и в отношении организаций", – цитирует пресс-служба Минтруда слова Топилина.

Предлагаемые законопроектном изменения направлены на конкретизацию положений статьи 13.3 закона "О противодействии коррупции", содержащей обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции. В настоящее время в развитие данной статьи организации применяют разработанные Минтрудом методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Подготовленным с учетом международного опыта законопроектом планируется систематизировать меры, которые должны быть приняты организациями для предупреждения коррупции в своей деятельности.

"Для того чтобы учесть мнение бизнеса, мы договорились с ТПП России и РСПП о том, что антикоррупционные стандарты будут разрабатываться бизнес-сообществом, проходить процедуру одобрения Национальным советом по предупреждению коррупции и потом утверждаться уполномоченным федеральным государственным органом", — рассказал Топилин.

Таким образом, при разработке антикоррупционных стандартов для организаций будет учитываться специфика их деятельности, поясняют в ведомстве. В Минтруде отметили, что внедрение стандартов будет свидетельствовать о том, что организация сделала все возможное, чтобы обеспечить противодействие коррупции, а значит в перспективе должно служить основанием для смягчения мер административной ответственности в случае совершения сотрудником организации преступления, связанного с незаконным вознаграждением.