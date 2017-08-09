Россия может создать в Индонезии центр по обслуживанию самолетов МС-21

ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает на востребованность российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 на рынке Индонезии, в стране может быть создан центр по ремонту и обслуживанию этих самолетов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок в Индонезии и что он сможет стать оптимальным решением для обеспечения надежной транспортной взаимосвязанности островов индонезийского архипелага", — сказал Лавров, выступая на презентации лайнера производства отечественной корпорации "Иркут" в Джакарте.

Он отметил, что корпорация готова не только поставлять самолеты в Индонезию, но и развернуть в стране "многоплановое научно-техническое и производственное сотрудничество с местными индонезийскими партнерами". Лавров добавил, что это сотрудничество не будет подвержено влиянию политической конъюнктуры. "Речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолетов", — пояснил министр.

По словам Лаврова, МС-21 "является воплощением прогресса российского авиастроения за последние годы", так как создан на основе уникальных инновационных разработок в области двигателестроения, электроники, композитных материалов, 3D-печати, и превосходит по ряду модификаций аналогичные машины зарубежного производства.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российский самолет будет пользоваться спросом на рынке его страны. "Россия имеет большой потенциал в области научных технологий. И я надеюсь, что этот самолет будет использоваться на территории Индонезии. Именно поэтому я призываю индонезийские компании внимательно присмотреться к этому самолету и подумать о его приобретении", — сказал он.

Министр транспорта добавил, что генеральный департамент гражданской авиации Индонезии передаст все необходимые требования, чтобы зарегистрировать новый самолет на территории страны.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. В июле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что объем твердых заказов на МС-21 вырос со 175 до 205 единиц.