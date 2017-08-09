ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Россия поддерживает предложение о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Индонезия проявляет интерес к началу переговоров по созданию зоны свободной торговли с эти союзом (ЕАЭС – ред.). Соответствующее предложение внесено, оно сейчас рассматривается. Россия его поддерживает", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Будем, в том числе содействовать расширению внешних связей ЕАЭС, в частности, говорили (с Мансури) о подключении ЕАЭС к мероприятиям в рамках АТЭС на той же основе, на которой в этих мероприятиях участвует Тихоокеанский альянс", — добавил Лавров.

Как ранее сообщил агентству источник в одном из российских ведомств, "в мае 2017 года было получено предложение Индонезии о формировании совместной исследовательской группы для изучения целесообразности заключения" соглашения о ЗСТ.

В январе 2016 года в ходе визита в Джакарту министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Индонезия и Россия изучают возможность начала переговоров по ЗСТ, что требует детальной проработки с коллегией ЕАЭС.