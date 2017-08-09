Инфляция в Китае в июле составила 1,4% в годовом выражении

ПЕКИН 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июле вырос на 1,4% по сравнению с прошлым годом, что оказалось незначительно ниже показателей июня, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Индекс цен производителей (PPI) по сравнению с прошлым годом вырос до 5,5%, в июле он совпал с показателями мая и июня.

По данным статбюро, в июле инфляция в городах в годовом выражении составила 1,5%, в сельской местности — 1,0%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 1,1%, на непродовольственные товары выросли на 2,0%. Цены на потребительские товары выросли на 0,5%, на услуги — на 2,9%.

В целом инфляция в стране за первые семь месяцев выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на медицинские услуги выросли на 5,5%, на образование — на 2,5%, при этом цены на связь и транспорт упали на 0,4%.

В 2016 году инфляция в Китае составила 2%, не совпав с официальным прогнозом в 3%. В этом году власти также прогнозируют инфляцию на уровне 3%. В свою очередь индекс цен производителей в Китае в 2016 году снизился на 1,4%.