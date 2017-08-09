США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Олег Сирота: поедем сыр продавать в Европу на машинах ГАЗ

11:0009.08.2017
(обновлено: 11:16 09.08.2017)
01380
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФермер Олег Сирота на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области. Архивное фотоФермер Олег Сирота на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Александра Науменко. Один из самых известных сыроваров России Олег Сирота намерен в ближайшее время начать экспорт русского сыра в Европу; фермер заявил, что поедет продавать сыр в Германию на отечественной "ГАЗели" и это будет его "ответ Чемберлену".

Свыше 20 тысяч человек приняли с 4 по 6 августа участие в фестивале импортозамещения "Три года санкциям", который прошел в деревне Дубровской Истринского района Московской области. Свою продукцию на выставке-ярмарке представили 70 сыроваров из 15 регионов России. На прилавках как известные сорта — камамбер, бри, ламбер, адыгейский сыр, так и авторские, выполненные по эксклюзивным рецептам.

© РИА Новости / Илья ПиталевСыры, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Сыры, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области.

Фестиваль стал уже третьим по счету и, кроме сыров, фермеры на этот раз привезли творог, парное молоко и даже забытые традиционные русские сладости, например, леваши из смородины, которые делает семья Малининых из Ярославской области. Большинство предприятий — стартапы, работают всего один — два года. Многие приехавшие на фестиваль сыровары пришли в фермерство из другой профессии — как, например, Борис Зимин, который варит сыр второй год вместе с супругой, а в прошлом работал на "Мосфильме", снимал короткий и полный метр.

Сыр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Подмосковье планируют произвести не менее 55 тысяч тонн сыра в 2018 году

Главным организатором и идейным вдохновителем фестиваля стал один из самых известных сыроваров в России Олег Сирота, который подчеркивает — санкции России на пользу и, если они продержатся еще лет семь-десять, малые и средние сыроварни России смогут окончательно встать на ноги.

Сирота занимается сыроварением три года. Дело это семейное, и когда он резко решил поменять направление в жизни и уйти из IT-технологий в фермерство, его морально и материально поддержали все родственники. Первый сыр сварили в кастрюле, дали попробовать друзьям. Затем потихоньку стали варить больше, искать новые рецепты. Так, за три года, появилось настоящее производство с собственным коровником на 40 голов.

"Мы начали этот год со 100 килограмм сыра в день, сейчас производим девять тонн в месяц, к концу года хотим выйти на 30 тонн в месяц, а цель следующего года — 60 тонн сыра в месяц", — говорит Сирота.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабочий в коровнике сыроварни "Русский пармезан" в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий в коровнике сыроварни "Русский пармезан" в Московской области

В планах у фермера — построить еще один коровник на 1000 голов. Полный цикл производства, молоко высокого качества и контроль на всех стадиях производства должны позволить ему выйти на новый уровень и, наконец, воплотить свою мечту — производить настоящий пармезан, ничем не отличающий по вкусовым качествам от итальянского, правда с одной особенностью — это будет русский пармезан, сделанный только на русском сырье и произведённый в России.

Сыр. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
"Сыром" в Грузии теперь называют только продукты из натурального молока

"С сегодняшнего дня мы начали закладывать сыр и уже получаем предзаказы. Правда, покупатели получат наш пармезан через полтора года, когда он созреет. У нас получилось с сыром берг, получилось с гаудой, которую голландские фермеры не могут отличить от своей, получится и с пармезаном. Есть успехи и у моих коллег. Например, буррату, которую делают фермеры из Люберец, сами итальянцы не отличат от итальянской", — рассказывает Сирота.

© РИА Новости / Илья ПиталевСыр с голубой плесенью от российских фермеров
© РИА Новости / Илья Питалев
Сыр с голубой плесенью от российских фермеров

Не так давно Сирота обзавелся и новой отечественной техникой — молоковозом и рефрижератором. До того всю ферму обслуживала старенькая "ГАЗель", пробег которой достиг миллиона километров.

Производство сыров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Нижегородской области планируется открыть производство итальянских сыров

Сейчас новый молоковоз на базе "ГАЗель" NEXT ходит по 500 километров в день — возит молоко из Калужской области на сыроварню, а на рефрижераторе того же Горьковского автозавода продукция фермы поставляется в Москву.

"С появлением молоковоза у нас получилось выйти зимой на 100 килограмм сыра в день", — поясняет Сирота.

Со слов Сироты, у него был опыт покупки молоковоза у другого завода, но, к сожалению, разница очень сильно ощущалась. В частности, цистерна для молока была ненадлежащего качества. А у "ГАЗели" хорошая теплоизоляция и герметичная крышка цистерны.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФермер Олег Сирота на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Фермер Олег Сирота на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области

"В чем их плюс, машины "ГАЗель" можно переделывать под нужды фермера. Надо, рефрижератор сделать могут, надо — полноприводную "Газель" сделают или пятиместную хорошей грузоподъемности. Другие заводы фермеров этим не балуют", — подчеркнул фермер.

Производство сыра. Архивное фото
© Fotolia / contrastwerkstatt
Подмосковье настроилось на лидерство в России в сфере производства сыра

Сирота уверен — чем дольше продлятся санкции, тем больше окрепнут сыроделы в России, и отечественная продукция будет экспортироваться за рубеж. В конце этого года его сыроварня "Русский Пармезан" намерена начать поставки сыра в Германию.

"Примерно 500 килограмм — 1 тонну в месяц. Если поедем в Европу сыр продавать, то только на автомобилях ГАЗ. Это будет наш "ответ Чемберлену", — смеется он.

Размышляя о том, какой еще техники не хватает российским фермерам, Сирота отмечает нехватку современного доильного оборудования. Кроме того, не хватает небольших тракторов. Если говорить об усовершенствовании автотехники, фермер считает, что было бы неплохо предусмотреть в молоковозе возможность взятия проб молока автоматически, а не вручную.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетитель на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посетитель на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области

"При каждой ливке молока ты должен брать пробу сам, чтобы проверить в лаборатории на качество, жирность и так далее по всем показателям. Это очень актуально для Московской области, когда собираешь молоко у множества мелких хозяйств", — поделился фермер.

О важности доступной и надежной спецтехники для фермера и производителя говорила на фестивале и Елена Бондарчук — директор по производству ООО "Россини", делающего в Тульской области сыры по итальянским рецептам.

Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Losevsky
Торговые сети с нового года начнут продавать армянские вина и сыры
"Молоко — главное сырье на нашей фабрике, поэтому молоковоз остается одним из самых важных транспортных средств для наших поставщиков. Рефрижератор — вторая машина по значимости для фермеров, свежие сыры перевозятся только при определенном температурном режиме. Поэтому, куда бы нам ни пришлось ехать: в магазин, на склад или к дистрибьютору, в любом случае все перевозки должны осуществляться на спецтехнике. С точки зрения формирования себестоимости нашего продукта российская техника, например, производства ГАЗ, выгоднее, чем импортная", — рассказала РИА Новости Бондарчук.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУцастница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уцастница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области

Гости подмосковного фестиваля смогли попробовать оригинальный сыр горноалтайской сыроварни "Камлак" тоже только благодаря рефрижератору — фермер Акмарал Имамбаева вместе с сыном добирались на ярмарку пять суток. Свое дело она начала два года назад.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин
© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского края
Карлин: каждая шестая головка сыра производится на Алтае
Сейчас ферма производит около 500 килограмм сыра в месяц, производство планируется расширять. Подобные ярмарки, говорит Акмарал, — чуть ли ни единственный шанс для таких маленьких частных сыроварен выйти на конечного потребителя.

"Этот сыр называется "Скаморца". Он приготовлен по итальянской технологии в Горном Алтае. Наша сыроварня находится высоко в горах, 1800 метров над уровнем моря. Это вообще альпийская высота, на такой же высоте в Швейцарии, во Франции готовят свои сыры. У нас там еще и заповедник, чистейшая вода и отличное молоко — селекционеры Сибирского НИИ животноводства вывели специальную породу коров.

Сыр на основе этого молока вкуснейший получается, пройдет еще три-четыре месяца и он будет такой пармезанистый, твердый, с корочкой", — рассказывает она.

Имамбаева также считает, что в России есть все необходимое для производства качественного сыра — вода, земля и люди, которые готовы заниматься сыроварением.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области

"На этой ярмарке представлены более 120 разных видов сыров. Я думаю, лет через пять итальянцы будут приезжать в Россию и учиться у русских, как варить сыр. Раньше было преклонение перед итальянскими сырами, французскими… Когда мы начали сами сыр варить, не поняли сначала, почему в Европе так дешево сыр стоит. Элементарно 10 литров молока на кило сыра, плюс закваска и работа какая в Европе дорогая, ну не получается 6 евро за килограмм бри, как в супермаркете. Отчасти цена была ниже из-за стоимости молока, но сейчас ценник на главное сырное сырье в Европе растет. В любом случае, цена на качественный товар не может быть низкой. И в Европе настоящий крафтовый фермерский сыр в два-три раза дороже, чем магазинный", — поделилась Акмарал.

Пшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Три года продэмбарго: плюсы, минусы, достижения и перспективы

С ней согласен и Сирота: сыр вкуснее получается в небольших сыроварнях, где каждая головка делается вручную. Себестоимость производства и цена выше, но и качество соответствующее.

В первом фестивале российских сыроделов участвовало только три фермерских хозяйства, на втором их собралось 30, этот год стал рекордным — 70 фермерских хозяйств. Сыроделы были разными, от самых небольших производств до знакомых потребителю, таких как сыроварня американца Джея Клоуза, который обосновался в Солнечногорском районе Подмосковья и уже несколько лет делает здесь сыр.

© РИА Новости / Илья ПиталевУцастница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Уцастница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области

"Каждый человек может делать сыр. Но в Америке, например, не знают, как делать сыр, а во Франции, есть множество сыроварен, и они знают, как делать сыр. В России культура сыроварения только возрождается. Еще со времен Рюриковичей на Руси варили сыр, просто много рецептов было утеряно", — рассказал Клоуз.

Фермер Сирота подтверждает — если кто-то всерьез хочет начать варить сыр, то сейчас самое лучшее время для этого. По его данным, на сегодняшний день существует более сотни проектов по сыроварению, зачастую это недавние стартапы.

Производство сыра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
В РФПИ заявили, что французы хотят наладить производство сыра в России

"Что такое сотня сыроваров — это тысяча рабочих мест в сельском хозяйстве, переработке и машиностроении. Мы покупаем российские котлы, российские прессы, российское оборудование, мы используем "Газели". Я сторонник того, что импортозамещение должно быть всесторонним. Конечно, пока Россия не может конкурировать наравне со странами, платящими фермерам субсидии в 400-500 евро за гектар и имеющими 250 солнечных дней в году. Но еще семь-десять лет санкций и мы будем обсуждать не то, как плохо, что отменили санкции, а то, как это повлияет на экспорт нашей продукции в Европу", — считает Сирота.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена