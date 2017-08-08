Иран поставил в Россию партию сливочного сыра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Иран поставил в Россию 25 тонн сливочного сыра на 100 тысяч долларов, пишет агентство IRNA со ссылкой на председателя ветеринарной службы иранского города Астара Бахрама Пур-Зарба (Bahram Pour-Zarb).

По его словам, партия груза прошла проверку в департаменте ветеринарии и была экспортирована под наблюдением ветеринарной службы.

Пур-Зарб добавил, что всего в этом году в Россию из Астары экспортировано 125 тонн сливочного сыра.

Город Астара с населением 91 тысяча человек расположен в западной части провинции Гилян на границе с Азербайджаном.

РФ и Иран несколько лет вели переговоры по поставкам молочной продукции в Россию. В начале этого года соответствующие договоренности были достигнуты, и Иран начал первые поставки.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарооборот России и Ирана в январе-мае 2017 года снизился на 29,5% в годовом выражении и составил 603,3 миллиона долларов. Экспорт РФ в Иран составил 404 миллиона долларов (снижение на 42%), импорт в РФ из Ирана — 199,3 миллиона долларов (рост на 25,2%). Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 0,3% с 0,5% годом ранее.