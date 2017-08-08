Реализация проекта российской промзоны в Египте займет 13 лет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Реализация проекта российской промышленной зоны в Египте займет 13 лет, сумма инвестиций составит около 7 миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Ожидается, что срок реализации проекта РПЗ составит 13 лет и будет разбит на три этапа", — рассказали в министерстве.
Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании — в инфраструктуру составит около 6,9 миллиарда долларов.
Как ожидает ведомство, к 2026 году объем произведенной продукции резидентами зоны составит около 3,6 миллиарда долларов в год. "При этом прогнозируется, что процент компонентов, произведенных в России в выручке резидентов, составит около 30%", — добавили в Минпромторге.