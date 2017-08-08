Реализация проекта российской промзоны в Египте займет 13 лет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Реализация проекта российской промышленной зоны в Египте займет 13 лет, сумма инвестиций составит около 7 миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

Ранее сообщалось, что российская промышленная зона в Египте может заработать в декабре 2018 года. Среди потенциальных резидентов промзоны — российские автопроизводители "Группа ГАЗ", КАМАЗ, УАЗ; нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.

"Ожидается, что срок реализации проекта РПЗ составит 13 лет и будет разбит на три этапа", — рассказали в министерстве.

Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании — в инфраструктуру составит около 6,9 миллиарда долларов.

В том числе 6 миллиардов долларов — это вложения резидентов и инвесторов, 500 миллионов долларов — вложения управляющей компании в инфраструктуру (объем вложений в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети).

Как ожидает ведомство, к 2026 году объем произведенной продукции резидентами зоны составит около 3,6 миллиарда долларов в год. "При этом прогнозируется, что процент компонентов, произведенных в России в выручке резидентов, составит около 30%", — добавили в Минпромторге.