Глава компании Tencent стал богатейшим жителем Азии по версии Forbes

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма уступил лидерство в списке самых богатых людей Азии по версии журнала Forbes главе телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ма Хуатэну.

По данным издания, Хуатэн впервые возглавил данный рейтинг, его состояние на данный момент оценивается в 37 миллиардов долларов. Еще вчера ведущую строчку занимал Джек Ма с его 36,4 миллиарда долларов, однако, благодаря скачку акций Tencent на гонконгской бирже, состояние Хуатэна увеличилось с 36,2 миллиардов до 37 миллиардов долларов.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Китайская компания Tencent является создателем популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр.