Путин заявил, что Россия и Абхазия изменят порядок таможенного оформления

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. 8 августа 2017

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Абхазия в ближайшее время изменят порядок таможенного оформления и работы фитосанитарного контроля в двусторонней торговле.

"Президент (Абхазии Рауль Хаджимба) действительно ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, проверки, работы фитосанитарных служб. У нас есть определенные идеи, я думаю, что мы в ближайшее время их реализуем", — сказал Путин по итогам российско-абхазских переговоров во вторник.

Большую часть абхазского экспорта в Россию составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи, и в связи с ограничениям на ввоз продукции из ряда стран у Абхазии "есть очень хорошие возможности и далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок", сказал Путин.

По словам российского президента, в январе-марте товарооборот двух стран увеличился на 6,5%.

Путин также отметил, что при поддержке российских банков в Абхазии осуществляется целый ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму около 1 миллиарда рублей.

"Рассчитываю, что все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни", — добавил президент России.