Хаджимба: Абхазия заинтересована в увеличении объема российских кредитов

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг — РИА Новости. Абхазия заинтересована в увеличении объема российских кредитов для малого и среднего бизнеса, заявил президент республики Рауль Хаджимба по итогам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

По словам Хаджимбы, сейчас в Абхазии реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков на 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этой программе в республике развивается сельскохозяйственное производство.

"Учитывая эффективность данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по данному направлению", — сказал Хаджимба.

Президент Абхазии также сообщил, что в 2017 году Россия предоставила 2,5 миллиарда рублей в рамках инвестиционной программы, средства идут на социально-экономическое развитие в республике, в том числе строительство инфраструктурных проектов.