МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сумма задолженности граждан США по кредитным картам впервые в истории превысила "зловещую отметку" в триллион долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.

Как отмечает агентство, причиной резкого повышения задолженности стало "соревнование" между крупнейшими кредиторами, среди которых Citigroup и JPMorgan Chase & Co. Сообщается, что компании стараются расширить базы держателей кредитных карт.

При этом нынешний показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года. Тогда, напоминает издание, падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому коллапсу. После того как уровень безработицы достиг 10%, в течение следующих двух лет банки списали более 100 миллиардов кредитов по кредитным картам.

Тем не менее, банки уверены, что в этом году подобная ситуация повториться не может, заключает издание.