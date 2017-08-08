МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сумма задолженности граждан США по кредитным картам впервые в истории превысила "зловещую отметку" в триллион долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.
При этом нынешний показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный перед экономическим кризисом 2008 года. Тогда, напоминает издание, падение цен на жилье в США привело к глобальному финансовому коллапсу. После того как уровень безработицы достиг 10%, в течение следующих двух лет банки списали более 100 миллиардов кредитов по кредитным картам.
Тем не менее, банки уверены, что в этом году подобная ситуация повториться не может, заключает издание.