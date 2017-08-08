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Экономика

Невзирая на санкции: "Роснефть" продолжит работу в Арктике

18:5108.08.2017
(обновлено: 18:55 08.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"Перейти в фотобанкБаннер компании Роснефть. Архивное фотоБаннер компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Роснефть" рассчитывает в 2018 году добыть не меньше нефти, чем в 2017 году, продолжает работу в Арктике, невзирая на санкции и ведет диалог с министерствами и ведомствами о получении разрешения на поставки BP порядка 10 миллиардов кубометров газа в год, сообщили топ-менеджеры российской компании в ходе традиционной телефонной конференции для инвесторов.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Роснефть" в I полугодии увеличила добычу углеводородов на 10,2%
Кроме того, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров рассказал, что компания в ближайшие дни планирует закрыть сделку по покупке 49% в индийской Essar Oil.

В ходе конференции топ-менеджеры компании также рассказали подробности контракта с PDVSA. "Роснефть" не планирует новых предоплат венесуэльской компании в рамках контракта на поставку нефти, окончательное погашение предоплат ожидается до конца 2019 года.

Добыча с учетом сделки ОПЕК+

Добыча нефти "Роснефти" в 2018 году будет не меньше, чем в 2017 году, но многое будет зависеть от сделки ОПЕК+, заявил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон.

"Роснефть" в первом полугодии 2017 года увеличила добычу жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) на 12%, до 4,59 миллиона баррелей в сутки. В целом за январь-июнь этот показатель вырос на 11,4% — до 112,2 миллиона тонн.

"Она (добыча в 2018 году — ред.) будет не меньше, чем в 2017 году. Очевидно, многое будет зависеть от ОПЕК… Опять же, соглашение (ОПЕК+ о сокращении добычи — ред.) будет вновь обсуждаться в марте, и мы, естественно, будем соблюдать наши планы добычи сообразно с этим", — сказал Лирон, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Дальневосточном федеральном округе во время посещения Нижне-Бурейской ГЭС. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Роснефть" рассматривает предложения по ВНХК от инвесторов из США и Китая
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае его действие было продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Работа в Арктике

"Роснефть" продолжает геологоразведку на арктических участках, планирует исполнить лицензионные обязательства, невзирая на санкции, сказал Лирон.

"Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Доля компании превышает 78% в общей площади участков в Арктике. По оценкам специалистов, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.

Российская компания планировала вести работы на части участков шельфа совместно с зарубежными партнерами, однако санкции против РФ стали препятствием для западных компаний.

"Мы продолжаем вести разведку арктических (участков — ред.) самостоятельно", — сказал Лирон, отвечая на вопрос о планах компании в отношении тех участков, где работа изначально планировалась совместно с зарубежными партнерами.

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сечин рассказал о работе "Роснефти" в условиях новых санкций США
Топ-менеджер отметил, что "Роснефть" продолжает обсуждать вопросы, связанные с санкциями, со своими партнерами, которые следуют своим собственным правилам и соблюдают закон в своих юрисдикциях. "Мы эти проекты продолжаем обсуждать. Но у нас имеются лицензионные обязательства, и мы планируем полностью их выдерживать. Сегодня мы соответствуем практически всем в части 3D сейсмики", — сказал Лирон.

Контракт с Венесуэлой

"Роснефть" не планирует новых предоплат венесуэльской PDVSA в рамках контракта на поставку нефти, окончательное погашение предоплат ожидается до конца 2019 года, сообщил советник президента "Роснефти" Александр Крастилевский.

"Роснефть" в отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 года сообщила, что выдала венесуэльской PDVSA еще один аванс в размере 1,015 миллиарда долларов в рамках контракта на поставку нефти; таким образом, выплаты с 2016 года составили 2,485 миллиарда долларов.

"Окончательное погашение мы ожидаем в виде поставок нефти и нефтепродуктов, которое идет строго под контролем, в соответствии с утвержденным графиком. Полное погашение мы ожидаем до конца 2019 года. Никаких новых предоплат пока не планируется", — сказал Крастилевский.

Министр энергетики РФ, член совета директоров ПАО НК Роснефть Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Роснефть" очень ждет возвращения Новака в совет директоров, заявил Сечин
По его словам, на сегодняшний день размер предоплат составил около 6 миллиардов долларов, в том числе займы — 5,5-5,7 миллиарда долларов и проценты — 45 миллионов долларов. "Погашение идет в соответствии с графиками, началось оно в 2016 году в части возврата тела долга и, соответственно, процентов. На сегодняшний день погашение основного долга составило 747 миллионов долларов, погашение процента с начала действия — 489 миллионов долларов", — сказал Крастилевский.

В 2016 году "Роснефть" переводила PDVSA четыре аванса: в мае в сумме 500 миллионов долларов (32 миллиарда рублей по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса), в ноябре — на 500 и 205 миллионов долларов (32 и 13 миллиардов рублей соответственно), в декабре — на 280 миллионов долларов (18 миллиардов рублей).

Согласно мартовскому отчету PDVSA, венесуэльская компания получила 1,985 миллиарда долларов предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов в рамках сделки, обеспечением по которой выступают 49,9% американской "дочки" компании — Citgo. В отчете PDVSA не раскрыла имя компании, выдавшей предоплату, называя ее "одним из своих клиентов". СМИ сообщали ранее, что PDVSA заложила "Роснефти" 49,1% доли в Citgo. Компания подтвердила в декабре, что использовала оставшуюся в "дочке" долю для привлечения финансов, однако не уточнила, сколько она получила от "Роснефти".

Экспорт газа

Объемы поставок газа "Роснефти" BP могут составить около 10 миллиардов кубометров в год, сообщила вице-президент "Роснефти" Влада Русакова.

Российская компания ведет работу по этому меморандуму с министерствами и ведомствами для того, чтобы получить разрешение на экспорт газа. "В этом направлении у нас есть определенные успехи, но пока окончательного решения еще нет", — сказала Русакова.

Стенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сечин рассказал о перспективах работы "Роснефти" с Венесуэлой
"Роснефть" и BP в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа.

BP в 2016 году подписала с "Роснефтью" меморандум о продаже в Европе ее газа в объеме 7-20 миллиардов кубометров в год, если российской компании разрешат экспорт.

В настоящее время, согласно законодательству РФ, исключительным правом экспорта газа обладает "Газпром" и его 100-процентное дочернее общество "Газпром экспорт". Исключение сделано для сжиженного природного газа (СПГ), в частности, для проекта "Ямал СПГ". После либерализации экспорта СПГ независимые (от "Газпрома") производители газа стали активнее обращаться к руководству страны с просьбой допустить их к экспорту и трубного газа.

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