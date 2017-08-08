"Роснефть" не планирует снижать уровень добычи нефти в 2018 году

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Добыча нефти "Роснефти" в 2018 году будет не меньше, чем в 2017 году, но многое будет зависеть от сделки ОПЕК+, заявил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон в ходе телефонной конференции.

"Она (добыча в 2018 году — ред.) будет не меньше, чем в 2017 году. Очевидно, многое будет зависеть от ОПЕК… Опять же, соглашение (ОПЕК+ о сокращении добычи — ред.) будет вновь обсуждаться в марте, и мы, естественно, будем соблюдать наши планы добычи сообразно с этим", — сказал Лирон, отвечая на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае его действие было продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.