БЕРЛИН, 8 авг – РИА Новости. Бонус в размере пяти тысяч евро предложил концерн Volkswagen владельцам всех дизельных автомашин класса Евро-4 и ниже любых марок при покупке нового "Гольфа" в обмен на старую машину, сообщил во вторник таблоид BILD со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, бонус будет выплачиваться исключительно из средств концерна, без привлечения денег налогоплательщиков.

О том, что немецкие автоконцерны обязались организовать систему бонусов для клиентов, которые поменяют дизельные автомобили класса Евро-4 и ниже, заявил ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александер Добриндт на пресс-конференции в Берлине по итогам "дизельного саммита".

Автопроизводители также согласились обновить программное обеспечение более пяти миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Сначала об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA), а позднее подтвердил министр транспорта, уточнив, что переоборудованию подлежат 5,3 миллиона машин.