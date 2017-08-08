Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил ФАС России совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом и при участии Генеральной прокуратуры до 1 октября 2017 года разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность.
Правительству также поручено принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами для оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антиконкурентных соглашений. Срок выполнения данных поручений — 1 октября, ответственными назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.