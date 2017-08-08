Путин поручил ужесточить ответственность за создание картелей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин поручил ФАС России совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом и при участии Генеральной прокуратуры до 1 октября 2017 года разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган, сообщается на сайте Кремля.

Ответственными назначены глава ФАС Игорь Артемьев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность.

Правительству также поручено принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами для оперативного реагирования на нарушения законодательства РФ, связанные с заключением антиконкурентных соглашений. Срок выполнения данных поручений — 1 октября, ответственными назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.