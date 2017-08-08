Доля промышленности в ВРП Тюменской области выросла в три раза за 10 лет

ТЮМЕНЬ, 8 авг — РИА Новости. Более 30% валового регионального продукта Тюменской области по итогам 2016 года пришлись на промышленное производство, что в три раза больше по сравнению с показателями 2007 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора области.

В 2007 году больше половины ВРП региона составляла торговля, тогда как в 2016 году на ее долю пришлось лишь 14%.

"За десять лет индекс промпроизводства в Тюменской области вырос втрое. Такой результат достигнут, в первую очередь, за счет развития обрабатывающих отраслей. Открыто 35 крупных и сотни малых промышленных предприятий. По показателю объема инвестиций на душу населения регион входит в десятку лидеров в России, почти вдвое превышая среднероссийский показатель, а по инвестициям в обрабатывающий сектор — более чем в пять раз", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что опережающий рост инвестиций в Тюменской области обеспечен активной реализацией проектов в сфере нефтехимии и транспорта, а также развитой инфраструктурой поддержки бизнеса, которая включает механизмы финансового, имущественного, информационного, консультационного, обучающего и иного государственного содействия.

"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", — считает глава региона Владимир Якушев.

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