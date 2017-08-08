"Дыра" в капитале московского банка "Легион" составила 8,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского банка "Легион", лишившегося лицензии 7 июля, составила 8,822 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 5,2 миллиарда рублей, обязательства — 14,022 миллиарда рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Легиона" с 7 июля. Банк России отмечал, что кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Кроме того, финансовое положение банка значительно ухудшилось из-за пропажи из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме. В июле АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 21 июля, их осуществят "РГС банк" и Сбербанк.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в начале июля сообщал РИА Новости, что АСВ может выплатить клиентам "Легиона" порядка 11,7 миллиарда рублей. По его словам, сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке на 1 июня составила 13 миллиардов рублей.

По мнению эксперта, банк обладал низкой устойчивостью. Норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 июня находился вблизи порога 8% и составлял всего 8,63%, что свидетельствует о низкой устойчивости банка. Убыток банка за пять месяцев 2017 года составил 190 миллионов рублей, за 2016 год – 497,4 миллиона рублей, отмечал Осадчий.

По данным РИА Рейтинг, "Легион" на 1 июня 2017 года занимал 148-е место в российской банковской системе с активами в размере 21,9 миллиарда рублей, по данным ЦБ – 157-е место. На 1 апреля 2017 года по объему депозитов банк "Легион" занимал 98-е место среди российских банков – объем депозитов составил 14 миллиардов рублей.