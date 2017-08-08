Спор на 170 млрд рублей: эксперты оценили перспективы иска "Роснефти" к АФК

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Адвокаты не имеют единого мнения о том, кто победит в споре "Роснефти" и АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей в арбитраже Башкирии, но отмечают, что решение по делу станет важным прецедентом в корпоративном праве, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости.

Эксперты также отмечают, что государство не должно вмешиваться в судебный процесс: арбитраж должен вынести решение самостоятельно.

Арбитражный суд Башкирии во вторник, 8 августа, вернется к рассмотрению иска "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее дочерней компании АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти".

Правомочен ли иск?

Большинство юристов сошлось во мнении, что корпоративный спор "Роснефти" и "Системы" вокруг "Башнефти" является нетипичным для российской судебной практики, а заявленные требования кажутся наблюдателям со стороны необычными, а иногда и не совсем обоснованными.

В то же время Антон Бабенко из бюро "Падва и Эпштейн" уверен, что иск вполне имеет право на жизнь. "Такой иск имеет право на существование с точки зрения права. Если он будет удовлетворен, это означает, что акционеры "Башнефти" докажут, что при реорганизации были совершены неправомерные действия, акционерное общество действительно понесло убытки, и они связаны именно с действиями АФК "Система", — заявил Бабенко.

По мнению Алексея Черных, юриста бюро "Колотилов, Кульков и партнеры", "Роснефть", являющаяся акционером "Башнефти", безусловно, имеет формальное право на иск о взыскании в пользу компании убытков с ее бывших акционеров. "Однако то, как "Роснефть" обосновывает наличие убытков, вызывает скорее недоумение", — говорит Черных.

В частности, по его словам, "Роснефть" упрекает ответчиков в том, что они погасили казначейские акции "Башнефти", приобретенные в результате реорганизации, вместо их продажи. "Эта жалоба со стороны "Роснефти" выглядит странной, ведь если бы эти акции были отчуждены третьим лицам, то Росимущество, а затем и "Роснефть", оказались бы держателями существенно меньшей доли в "Башнефти", — заявил юрист.

Кроме того, он считает, что "Роснефти", если она готова поделиться контролем в "Башнефти" с инвесторами, никто не мешает сейчас провести допэмиссию и привлечь на открытом рынке те средства, в утрате которых она обвиняет ответчиков.

Управляющий партнер CLS Наталья Шатихина напомнила, что взыскание убытков с менеджмента или бенефициаров компаний – широко распространенная мировая практика. "А вот для публично торгуемых компаний в России такого рода претензии нельзя сказать, чтобы были типичны. Тем более, если вспомнить размер требований", — указала собеседница агентства.

Как отмечает Шатихина, для российской правовой действительности более характерны преследования отдельных представителей топ-менеджмента таких организаций методами уголовного или административного права.

"Чем конкретно объясняется стратегия "Роснефти" и какова она, сказать пока сложно. В любом случае, в Башкирии сейчас будет стоять юридическая жара. Дела такие всегда прецедентны, поэтому хотелось бы, разумеется, чтобы, несмотря на шумиху вокруг дела, текст решения был отписан аккуратно и точно", — высказала пожелание Шатихина.

"Попытка возложить на акционера последствия его управленческих решений, целиком и полностью лежащих в плоскости предпринимательского риска, беспрецедентна для новейшей судебной практики в нашей стране, — отметил Григорий Чернышов из Chernyshov, Lukoyanov & Partners Law Offices. — С учетом сказанного выше, судебная перспектива данного дела равна нулю".

"Делая такой вывод, я исхожу из того, что дело будет рассмотрено независимым и беспристрастным судом, который на основании действующего законодательства оценивает доказательства и доводы сторон и, постановляя решение, исходит только из законодательства и собранных по делу доказательств в условиях, когда исключено давление на суд со стороны участников спора и других лиц", — добавил юрист.

Не все претензии понятны

Согласен с тем, что в позиции истцов есть спорные и не основанные на норме закона моменты и Рустам Курмаев, партнер практики по разрешению споров Goltsblat BLP. "К последнему, например, относится увеличение размера исковых требований в связи с курсовой разницей. Неясно, почему рублевый актив должен подвергаться такой индексации применительно к росту курса зарубежной валюты", — заявил Курмаев.

"Расчет убытка в отношениях между двумя российскими организациями с учетом колебания курса долларов вызывает вопросы", — соглашается с коллегой Чернышов.

По словам Курмаева, к спорным моментам относится то, что "Роснефть" приобрела актив с дисконтом, понимая его реальную стоимость, и если у покупателя есть какие-либо претензии в связи с этим, то он вправе адресовать их продавцу (то есть Росимуществу). "В противном случае может выйти, что "Роснефть" дважды получит экономическую выгоду: дисконтирование пакета акций в связи с причиненными убытками и непосредственно сумму убытков в пользу дочернего общества", — отметил адвокат Goltsblat BLP.

Не слишком обоснованными представляются отдельные претензии истцов и Александру Ермоленко, партнеру "ФБК Право". "С правовой точки зрения иск вряд ли можно признать обоснованным, поскольку приобретение акций "Роснефтью" осуществлялось у Российской Федерации, а не у АФК "Системы". Возможность выбирать, к кому бы из цепочки бывших владельцев акций предъявить иск об убытках, подрывает устойчивость хозяйственного оборота, порождает неопределенность в отношениях участников рынка", — считает Ермоленко.

По мнению Евгения Арбузова, партнера Art de Lex, вряд ли 49,4% акций АО "Система-Инвест" можно назвать утраченными для "Башнефти" (как считают истцы, на этом "Башнефть" потеряла 57,2 миллиарда рублей), если по обоюдному согласию, с одобрения акционеров и на основании законной независимой оценки происходит взаимовыгодный обмен ими. "Как мы знаем, за 49,4% в "Система-Инвест" "Башнефть" получила 16,8% собственных акций", — отметил юрист.

Нетипичным для российской судебной системы и практики правоприменения назвал иск и Александр Боломатов, советник Федеральной палаты адвокатов, ассоциированный партнер юридической фирмы ЮСТ. По его словам, обычно при приобретении компании новые собственники не прибегают к привлечению к ответственности прежних контролирующих лиц, а суды такие требования не поддерживают.

"Суды, как правило, исходят из того, что при приобретении покупатель должен был проверить компанию. Покупая ее, он фактически соглашается с совершенными ранее корпоративными действиями предыдущего собственника и не может их оспаривать или требовать компенсацию", — заявил Боломатов.

Сроки давности

Рассуждая о судебной перспективе данного спора, основное внимание юристы обращают на два вопроса: как суд разрешит дискуссию вокруг срока исковой давности и насколько сможет абстрагироваться от политического веса и влияния сторон.

Особое мнение высказал Курмаев из Goltsblat BLP. "Мне видится, что будет мировое соглашение. Вопрос только, до вынесения решения судом первой инстанции или после. Кстати, увеличение требований на курсовую разницу как раз могло быть сделано для усиления переговорной позиции сторон", — полагает юрист.

Боломатов ставит на победу истцов. "По целому ряду обстоятельств следует предположить, что решение будет вынесено в пользу истца, но в меньшем размере, чем это заявлено в иске", — сказал эксперт.

Черных выразил мнение, что иск будет удовлетворен. "С учетом существа конфликта и сопутствующих обстоятельств есть опасение, что иск будет удовлетворен, несмотря на проблемы с его обоснованием по существу", — заявил юрист.

Показательными для прогнозов об исходе дела Арбузов считает принятые по нему обеспечительные меры, а именно то, что суд по требованию "Роснефти" наложил арест не на денежные средства ответчиков, как это бывает чаще всего, а на конкретное указанное истцом имущество.

"На счетах ответчиков, как заявляют их представители, находятся значительные средства, плюс стоимость активов в несколько раз превышает сумму иска. Но истцы потребовали ареста совершенно конкретных акций, и суд их просьбу удовлетворил. Этот факт является довольно странным для судебной практики и заставляет задуматься: не являлись ли именно активы "Системы", а точнее — акции МТС, целью истца", — размышляет Арбузов.

В то же время он не считает, что у ответчиков нет шансов доказать свою правоту в процессе, и даже называет эти шансы высокими.

"Учитывая принятие иска к рассмотрению, несмотря на спорный вопрос о сроках исковой давности, а также принятие решения об аресте акций дочерних компаний АФК "Система", позиции последней выглядят слабее в данном споре. Однако если рассматривать исключительно правовые основания возражений ответчика на требования истца, шансы АФК "Система" выиграть дело остаются высокими", — заявил эксперт.

"То обстоятельство, что требование истца задавнено, также должно считаться очевидным для каждого непредвзятого юриста", — отмечает Чернышов.

По словам Александра Надмитова, управляющего партнера юрфирмы "Надмитов, Иванов и партнеры", шансы истцов предпочтительней. "Шансы на победу "Роснефти" оцениваем как высокие с учетом политического веса сторон процесса", — кратко пояснил он.

Один из вариантов удачного для ответчиков исхода дела юристы связывают с применением судом норм о сроке исковой давности, если суд придет к выводу, что он был пропущен, на чем настаивает "Система".

Арбузов напоминает, что к исковым заявлениям о взыскании убытков применяется трехлетний срок исковой давности. "Реорганизация "Башнефти" завершилась 5 мая 2014 года, но истцы считают датой отсчета 8 декабря 2014 года, когда вступило в силу решение арбитражного суда Москвы об истребовании акций "Башнефти" в пользу государства и когда законный собственник получил реальную возможность узнать о нарушении прав общества", — пояснил эксперт.

По его словам, корпорация Владимира Евтушенкова ссылается на то, что условия оспариваемой реорганизации были размещены на общедоступном сервере раскрытия информации еще в декабре 2013 года. "Если судом будут восприняты аргументы относительно пропуска срока исковой давности, то это может служить самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска", — поясняет Арбузов.

Обратить внимание на срок исковой давности по данному спору и на этот правовой институт вообще призывает и Боломатов. "Институт срока исковой давности в настоящее время сильно дезавуирован и фактически сведен на нет. Полагаю, что данный институт следует заново осмыслить и вернуться к его применению", — высказал свое мнение собеседник агентства.

Прецеденту быть

Мнения опрошенных юристов по вопросу о влиянии громкого дела на дальнейшую правоприменительную практику разделились, однако большинство все же считает его потенциально прецедентным.

"В случае удовлетворения иска "Роснефти" может появиться прецедент, который изменит не только собственно судебную практику, но и затронет такие важнейшие понятия, как стабильность гражданского оборота и неприкосновенность собственности в нашей стране", — считает Арбузов.

Бабенко, напротив, не уверен в прецедентном значении процесса. "Пока не видно каких-либо значимых для судебной практики аргументов или правовых позиций сторон. С учетом того, что спор привлекает внимание исключительно действующими лицами и суммами, не исключено, что он не принесет ничего нового в практику", — говорит адвокат.

Но в то же время он не исключает, что суд может выработать важные правовые подходы к разрешению споров относительно возмещения убытков компании ее акционерами.

Затруднился ответить на вопрос о последующем влиянии дела на правоприменение Курмаев. Он полагает, что это будет зависеть "от целого ряда факторов: в чью пользу будет вынесен судебный акт (если он будет вынесен), какие правовые выводы суд положит в основу решения, будут ли суды воспринимать данное дело в качестве практикообразующего и так далее".

Боломатов говорит о большом влиянии выводов судов на дальнейшую судебную практику с оговорками. "Полагаю, что решение будет важным прецедентом в корпоративном праве. На него будут ссылаться как на потенциальный риск, но дальнейшего развития в среднесрочной перспективе данное решение иметь не будет, так как для активного применения в ближайшей перспективе данного прецедента придется скорректировать систему российского корпоративного права", — считает эксперт.

"В случае удовлетворения иска для менеджмента и акционеров существенно возрастут риски совершения самых обычных корпоративных мероприятий, будь то реорганизация или погашение казначейских акций", — считает Черных.

По мнению Ермоленко, прецедентность дела будет во многом определяться качеством проведенной судом работы и собственно судебного акта. "В деле "Роснефть" против "Системы" есть целый ряд актуальных корпоративных и обязательственных задачек. Если суд их аккуратно решит, это может стать прецедентом для менее политизированных дел", — поясняет юрист.

По его словам, были в новейшей истории "громкие переделы на грани права и политики, которые так и стоят особняком — забрали и забыли", в частности "дело ТВ6". "С другой стороны, "дело ЮКОСа" полностью изменило ландшафт налоговых споров и практику судов и ФНС в этой сфере", — добавляет собеседник агентства.

"Если иск в том виде, как он сейчас заявлен, будет удовлетворен, то этим будет открыта дорога для пересмотра корпоративных решений и произвольного взыскания убытков, несмотря на истечение срока исковой давности, — замечает Чернышов. — Кстати говоря, истцу по делу также следует подумать о последствиях принятого по его иску решения для корпоративных решений, которые истец уже принял в прошлом или намерен принять в будущем".

Без вмешательства

Почти полное единодушие юристы выразили, отвечая на вопрос, какова должна быть роль государства в подобных конфликтах.

"Поскольку это гражданско-правовой спор, перешедший в судебную плоскость, то вмешательство каких-либо государственных органов представляется некорректным", — заявил Курмаев.

Аналогичная позиция у Бабенко. "Представляется, регулятор на данной стадии не должен вмешиваться в конфликт. Он подлежит разрешению в судебном порядке, в рамках имеющегося спора", — сказал он.

Ермоленко также выступает за полное невмешательство госструктур, но сомневается, что такое возможно. "Если речь идет о государстве в целом, то хотелось бы, чтобы оно никакой роли не играло, так было бы правильно: оставить суд один на один с кейсом", — считает юрист.

По мнению Боломатова, в данном случае роль властей не должна быть существенной. "Думаю, что данный иск проистекает из границ надлежащего поведения и ответственности акционера. Роль регулятора должна сохраняться как минимальная", — сказал советник ФПА.

Арбузов подчеркивает, что подобного рода конфликты имеют значение не только для финансового состояния конкретных компаний, являющихся сторонами спора, но и для отдельных отраслей экономики и состояния инвестиционного климата РФ в целом.

"В данной конкретной ситуации решения суда уже повлияли на положение АФК "Система", в частности за сутки после подачи иска ее капитализация снизилась почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что на предприятиях "Системы" трудятся сотни тысяч людей", — заявил юрист.

Он также высказал мнение, что многочисленные новости об этом процессе в целом и об обеспечительных мерах в частности уже повлияли не самым лучшим образом на инвестиционную привлекательность экономики РФ, сославшись при этом на доклад организации Emerging Portfolio Fund Research, отслеживающей приток и отток средств с развивающихся рынков, в том числе российского.

Черных считает, что государству не нужны никакие дополнительные инструменты для реагирования на подобные споры, поскольку законодательство уже предусматривает действенную защиту заинтересованных лиц в случае реорганизации общества. Так, по его словам, миноритарии при определенных условиях могут потребовать выкупа их акций, а кредиторы — досрочного исполнения обязательств.

"В этих условиях вряд ли стоит рассуждать о предоставлении регулятору права оценивать экономическую "справедливость" реорганизации акционерных обществ и иных корпоративных действий", — считает юрист.

По мнению Надмитова, государство должно встать над процессом и принять во внимание возможное негативное влияние на инвестиционный климат в РФ.

"Регулятор не должен вмешиваться в ход судебного дела", — заключает Чернышов.