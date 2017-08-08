Экс-глава Uber Каланик не возвратится на свой пост, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сооснователь и член совета директоров онлайн-сервиса такси Uber Гаретт Кемп заявил сотрудникам компании, что бывший генеральный директор Трэвис Каланик не собирается возвращаться на свой пост, сообщает портал Recode со ссылкой на источники.

Ранее издание Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Каланик рассматривает варианты, как вернуться на свою должность.

В настоящее время компания ищет замену бывшему гендиректору, список кандидатов сократился до четырех человек, отмечает портал.

"Наш поиск гендиректора — главный приоритет совета директоров. Настало время для новой главы и подходящего лидера для нашей следующей фазы роста. Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не возвращается на должность гендиректора. Мы стремимся принять на работу нового первоклассного гендиректора, чтобы вести Uber", — говорится в сообщении Кемпа, адресованном сотрудникам компании.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что генеральный директор и основатель Uber Трэвис Каланик покидает свой пост. По данным издания, пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. Он остается в совете директоров Uber.

Сотрудники Uber позднее подготовили петицию с требованием к совету директоров вернуть Каланика в компанию на пост гендиректора, ее подписали более тысячи работников.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.