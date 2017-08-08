Экс-глава Uber Каланик не возвратится на свой пост, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сооснователь и член совета директоров онлайн-сервиса такси Uber Гаретт Кемп заявил сотрудникам компании, что бывший генеральный директор Трэвис Каланик не собирается возвращаться на свой пост, сообщает портал Recode со ссылкой на источники.
В настоящее время компания ищет замену бывшему гендиректору, список кандидатов сократился до четырех человек, отмечает портал.
"Наш поиск гендиректора — главный приоритет совета директоров. Настало время для новой главы и подходящего лидера для нашей следующей фазы роста. Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не возвращается на должность гендиректора. Мы стремимся принять на работу нового первоклассного гендиректора, чтобы вести Uber", — говорится в сообщении Кемпа, адресованном сотрудникам компании.The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что генеральный директор и основатель Uber Трэвис Каланик покидает свой пост. По данным издания, пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. Он остается в совете директоров Uber.
Сотрудники Uber позднее подготовили петицию с требованием к совету директоров вернуть Каланика в компанию на пост гендиректора, ее подписали более тысячи работников.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.