Аналитики прогнозируют снижение рынка акций и стабилизацию рубля

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе разнонаправленной динамики рубля против доллара и евро и снижения рынка акций РФ, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ и РТС за неделю снизятся на 0,3% и на 0,1% соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится более чем на 1 доллар, до 51 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,18. Рубль относительно доллара снизится на 10 копеек и вырастет на 20 копеек к евро, ожидают аналитики.

Драйверы рынка

Волатильность нефтяного рынка на текущей неделе сохранится, считает Оксана Мустяца из УК "Капитал". "Спрос на топливо в США остается на сезонно высоких уровнях. Однако фактическое сокращение запасов сырья на прошлой неделе оказалось ниже, чем ожидал рынок, а объемы добычи в США и странах ОПЕК увеличились. Ожидания результатов встречи технического комитета ОПЕК+ 7-8 августа также прибавляют неопределенности нефтяному рынку", — комментирует она.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" полагает, что, скорее всего, страны соблюдают договоренности об ограничении добычи нефти, поэтому дисбаланс предложения и спроса не увеличился. Нефть, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 51–54 долларов за баррель, прогнозирует он.

Значительным событием пятницы для глобальных рынков будет выход статистики США по инфляции, отмечает Виктор Шастин из ИК "Велес Капитал". "Для ФРС это особенно важные данные по причине того, что этот показатель уже традиционно не дотягивает до цели 2% в годовом выражении, что в свою очередь мешает Джанет Йеллен поднимать ставку по федеральным фондам. Показатель выше ожиданий может переломить текущие котировки евро и доллара, и мы, возможно, наконец увидим коррекцию в этой валютной паре", — поясняет он.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA также полагает, что ускорение роста индекса потребительских цен может усилить позиции членов ФРС, которые на прошлой неделе активно высказывались за необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в штатах во второй половине года.

Движение российского рынка окажется под влиянием локальной статистики — "Росстат" опубликует данные по ВВП за второй квартал 2017 года и сальдо текущих операций за июнь, добавляет Шастин.

Движение индексов

На российский фондовый рынок на текущей неделе могут повлиять негативные геополитические настроения, считает Мустяца из УК "Капитал". Расширение антироссийских санкций в ЕС и активизация расследования о возможном вмешательстве России в выборы в США, по нашим ожиданиям, насторожат инвесторов, добавляет она.

Российский фондовый рынок будет двигаться в боковике на фоне оценки инвесторами новых санкций США против РФ, полагает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

На данном этапе закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, формализует санкции и процедуры, уже введенные при президенте Обаме, отмечает Максим Двоеглазов из БКС Брокер. "Страшные" санкции в отношении государственного долга нашей страны отложены минимум на полгода, Сенат запрашивает у министра финансов, руководителя службы национальной разведки и госсекретаря отчет о возможном эффекте включения в финансовые санкции российского национального долга и еще совсем не факт, что ответ даст возможность такие санкции принять", — считает он.

Возможно, что реакции на рынке не последовало, так как сказывается летний период и августовское затишье, есть вероятность, что реакция рынков еще впереди, добавляет эксперт.

Индекс ММВБ завершил прошлую неделю, так и не преодолев отметку в 2000 пунктов, и попробует сделать это вновь на этой неделе; индекс РТС также будет стремиться наверх, но все будет зависеть от рубля, считает Анна Кокорева из "Альпари". "На первый взгляд в рублевых парах наметилась нисходящая коррекция, и если она продолжится, то в росте РТС можно будет не сомневаться. Фундаментальные факторы, которые могли бы поддержать российские индексы, сегодня отсутствуют за исключение позитивной макростатистики и восстановления нефтяных котировок", — комментирует аналитик.

Потенциал роста индекса ММВБ, на взгляд Ващенко из ИК "Фридом Финанс", ограничивается уровнем 2000 пунктов, потенциал снижения — отметкой 1900 пунктов.

Рубль стабилизируется

Начиная со следующей недели практически полностью можно списывать со счетов такой фактор влияния на рубль, как конвертация дивидендных выплат в валюту, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

"Противостоять рублю, впрочем как и другим валютам развивающихся рынков, будет доллар, восстанавливающий позиции на форекс", — сказал он.

Давление на рубль будет исходить от сезонно слабого сальдо текущего счета, геополитических рисков и тренда на укрепление доллара относительно остальных мировых валют, считает Мустяца из УК "Капитал".

Доллар продолжит находиться вблизи отметки 60 рублей, преимущественно в связи с сезонно слабым платежным балансом.

Американские сенаторы разошлись на каникулы до осени, а заседания в августе будут, в основном, формальными, рассуждает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

Таким образом, с позиции геополитики давление на рубль должно ослабнуть. С другой стороны, в процесс курсообразования активно включается нефтяной фактор, добавила она.

В целом же, развивающиеся рынки в ближайшие месяцы могут быть уверены в том, что инвесторы будут сокращать свои позиции на них медленно, поскольку высокая доходность по-прежнему выглядит привлекательной в текущих условиях, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Интересные идеи

Дипломатический кризис косвенно влияет на российский рынок акций: так, после подписания Дональдом Трампом закона об антироссийских санкциях, индекс ММВБ даже прибавил в весе несколько процентов, отмечает Шастин из ИК "Велес Капитал". "Напрашивается вывод, что российский рынок явно не слаб, но покупать индексные бумаги, на мой взгляд, сейчас опасно. Рост шел на снижающихся объемах, а некоторые бумаги и вовсе остались на месте", — говорит он.

Аналитик рекомендует обратить внимание на акции ММК.

Из локальных событий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" отмечает отчетность Московской биржи, "Мосэнерго" и Mail.ru за второй квартал.

"Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции "Газпрома", "Ростелекома", ГМК "Норникель", "Русгидро". Это объясняется, в основном, технической картиной. Худшую динамику могут продемонстрировать акции "Роснефти", МТС, "Мегафона", добавляет аналитик.