Киев гарантирует транзит российского газа в ЕС, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) работает в бесперебойном режиме, Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

"С нашей точки зрения нет никаких оснований переживать относительно надежности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит", — сказал Витренко в эфире украинского "Пятого канала" в понедельник вечером.

Ранее "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" 4 июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон.