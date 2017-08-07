S&P: новые санкции усиливают неопределенность на газовом рынке Европы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Расширенные санкции США против России усиливают неопределенность на газовых рынках Европы, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

"Последний закон США, устанавливающий новые санкции против России, значительно увеличивает неопределенность на европейских газовых рынках. S&P в настоящее время считает, что, если в результате новых санкций "Газпрому" придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, компания сможет нейтрализовать финансовые последствия, не навредив своей кредитоспособности", — пишет агентство.

Однако если санкции приведут к значительным задержкам или отмене новых трубопроводных проектов, это может привести к росту цен на газ, повысить риск срыва поставок из России и увеличить использование хранилищ газа, предупреждает S&P.

"Пока неясно, как санкции могут быть применены. Однако мы не предвидим каких-либо материальных последствий для функционирования и развития системы газопроводов в Европе, поскольку такой исход будет идти вопреки интересам многих важных игроков европейского рынка", — отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".