Интернет-омбудсмен и партнеры планируют привлечь $100 миллионов на майнинг

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Компания для разработки нового оборудования для майнинга (получения криптовалюты) "Русская майнинговая компания" (RMC), созданная, в частности, интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым и президентом холдинга "Микрон" Борисом Зыряновым, планирует привлечь 100 миллионов долларов, сообщил Мариничев журналистам в понедельник на пресс-конференции.

Как отметил еще один основатель RMC, основатель сети компьютерной техники "Санрайз" Сергей Бобылев, суть проекта заключается в разработке нового процессора для майнингового оборудования с повышенной производительностью. Ожидается, что он позволит сделать процесс получения криптовалюты более эффективным в 35 раз.

На разработку процессора компания планирует направить 10 миллионов долларов, остальные 90 миллионов долларов пойдут на производство майноров с чипом безопасности, которые позволяют наполнять фонд совместного майнинга, из которого инвесторы начнут получать доход.

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Средства в компанию планируется привлечь с помощью ICO-генератора (ICO — первичное размещение монет), который, в частности, был создан "Партией роста".

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.