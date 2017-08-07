От доллара уйти сложнее, чем заменить Visa и MasterCard, считают эксперты

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Работа по снижению зависимости российской экономики от американских платежных систем уже ведется, в частности, с помощью платежной системы "Мир", но добиться осязаемых результатов по уменьшению зависимости экономики от доллара гораздо сложнее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник заявил, что Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

"Работа по снижению зависимости от американских платежных систем ведется с 2014 года. У нас появилась и карта "Мир", которая сейчас активно продвигается, и инфраструктура, и законы, которые делают более безопасным функционирование платежных систем на территории России. Но что касается заявлений о снижении зависимости от доллара как платежной валюты, здесь достаточно сложно добиться осязаемых результатов", — говорит главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой.

Заметил работу по повышению автономности расчётов в экономике РФ и программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик. "Создаются собственные платежные системы, в том числе, система "Мир". В рамках Делового совета стран БРИКС разрабатываются проекты относительно создания собственных платежных систем, которые могли бы опираться на национальные валюты. Таким образом, есть целый ряд инициатив, которые действительно направлены на то, чтобы снижать эту зависимость", — поясняет эксперт.

Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что в настоящее время использование системы "Мир" будет активизироваться. "Как мне кажется, сейчас государственные и около государственные компании будут свои обороты переводить, возможно, в директивном порядке на российскую платежную систему. А частный бизнес пока возьмет паузу – конкретной угрозы отключения от SWIFT нет", — предположила Орлова.

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир".

Доллар vs рубль

Экономика РФ не сможет уйти от доллара в ближайшей перспективе – мешает как нефть в структуре экспорта, так и финансовые потоки, считают эксперты.

"В плане снижения зависимости от доллара – здесь достаточно сложно добиться осязаемых результатов, потому что мы по-прежнему экспортер сырья, цены на которое глобально номинируются в долларах. Поэтому снижать зависимость от доллара можно будет в значительной степени только за счет расширения внешней торговли несырьевой со странами не долларового блока", — рассказал Полевой из ING Bank.

Немного отличную позицию занимает Лисоволик. "Во многом, инициатива по расчёту за экспорт энергоносителей в национальных валютах будет зависеть от того, насколько скоординировано будут действовать страны-экспортеры топливно-энергетических ресурсов. Скажем, формирование альянса с участием России и некоторых других стран-экспортеров газа, приведет к тому, что у этих стран будет больше возможностей, чтобы определять пути расчётов с контрагентами в национальных валютах", — уверен эксперт.

Он также отметил, что такие усилия могут быть предприняты и на нефтяном рынке, но подчеркнул, что это вопрос более долгосрочной перспективы.

Вторым фактором, мешающим уменьшить использование доллара российскими компаниями, эксперты назвали финансовые потоки.

"Дискуссия 2014 года показала, что уйти от доллара не очень реалистично – нет других ликвидных валютных рынков. У евро нет такого оборота. Российский валютный рынок это на 95% — оборот рубль-доллар и 5% — остальные валюты", — сказала Орлова из Альфа-банка.

"Даже если удастся снизить расчёты в долларах в части торговых потоков, глобальные финансовые потоки в значительной степени сконцентрированы в долларе как крупнейшей и наиболее стабильной валюте мира. Поэтому пока это скорее политические заявления, нежели действительно надежда на снижение зависимости от долларовых расчётов", — комментирует Полевой заявление замглавы МИД РФ Рябкова.

Гавани для рубля

Однако надежда на некоторое улучшение в сфере расчётов за национальную валюту существует, в первую очередь, в рамках БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уверен Лисоволик.

"Следует отметить роль рубля на постсоветском пространстве. Здесь мы видим, что в последнее время позиции рубля усиливаются по мере стабилизации обменного курса и улучшения экономических условий в РФ, по мере восстановления товарооборота между Россией и странами ЕАЭС, и выхода взаимного товарооборота всех стран ЕАЭС в положительную территорию", — рассказал эксперт.

По данным Банка России, на российский рубль приходится 75% всех расчётов по сделкам внутри ЕАЭС. Однако в основном он доминирует только в двусторонних транзакциях с российскими участниками, в сделках между другими странами-участницами ЕАЭС превалирует доллар.

ЦБ РФ предложил для создания спроса на российский рубль как у стран-участниц ЕАЭС, так и у других стран-партнеров снизить транзакционные издержки его использования: выявить и ликвидировать административные барьеры и совершенствовать механизмы взаиморасчетов.

Кроме того, ведется работа по снижению доли доллара в расчётах между странами БРИКС, отметил эксперт. "Сейчас есть предложения по работе над большим использованием национальных валют в рамках таких проектов, как БРИКС+… Можно говорить о том, что задача снижения роли доллара начинает решаться за счет более интенсивного использования национальных валют стран БРИКС во взаимных расчетах", — уточнил Лисоволик.