США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

От доллара уйти сложнее, чем заменить Visa и MasterCard, считают эксперты

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (99)
16:5507.08.2017
14080
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд национальной платёжной карты Мир. Архивное фотоСтенд национальной платёжной карты Мир. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Работа по снижению зависимости российской экономики от американских платежных систем уже ведется, в частности, с помощью платежной системы "Мир", но добиться осязаемых результатов по уменьшению зависимости экономики от доллара гораздо сложнее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Потеснить доллар: замглавы МИД рассказал об ответе России на санкции США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник заявил, что Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

"Работа по снижению зависимости от американских платежных систем ведется с 2014 года. У нас появилась и карта "Мир", которая сейчас активно продвигается, и инфраструктура, и законы, которые делают более безопасным функционирование платежных систем на территории России. Но что касается заявлений о снижении зависимости от доллара как платежной валюты, здесь достаточно сложно добиться осязаемых результатов", — говорит главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой.

Заметил работу по повышению автономности расчётов в экономике РФ и программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик. "Создаются собственные платежные системы, в том числе, система "Мир". В рамках Делового совета стран БРИКС разрабатываются проекты относительно создания собственных платежных систем, которые могли бы опираться на национальные валюты. Таким образом, есть целый ряд инициатив, которые действительно направлены на то, чтобы снижать эту зависимость", — поясняет эксперт.

Как вы оцениваете ответные меры России на законопроект США по санкциям?
Результаты

  • 58%

    Реакция слишком мягкая

  • 1.5%

    Ответ слишком жесткий

  • 40.4%

    Россия отреагировала адекватно
Все опросы
Голосовать
Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что в настоящее время использование системы "Мир" будет активизироваться. "Как мне кажется, сейчас государственные и около государственные компании будут свои обороты переводить, возможно, в директивном порядке на российскую платежную систему. А частный бизнес пока возьмет паузу – конкретной угрозы отключения от SWIFT нет", — предположила Орлова.

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир".

Доллар vs рубль

Экономика РФ не сможет уйти от доллара в ближайшей перспективе – мешает как нефть в структуре экспорта, так и финансовые потоки, считают эксперты.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Экс-замминистра финансов оценил шансы России на отказ от доллара
"В плане снижения зависимости от доллара – здесь достаточно сложно добиться осязаемых результатов, потому что мы по-прежнему экспортер сырья, цены на которое глобально номинируются в долларах. Поэтому снижать зависимость от доллара можно будет в значительной степени только за счет расширения внешней торговли несырьевой со странами не долларового блока", — рассказал Полевой из ING Bank.

Немного отличную позицию занимает Лисоволик. "Во многом, инициатива по расчёту за экспорт энергоносителей в национальных валютах будет зависеть от того, насколько скоординировано будут действовать страны-экспортеры топливно-энергетических ресурсов. Скажем, формирование альянса с участием России и некоторых других стран-экспортеров газа, приведет к тому, что у этих стран будет больше возможностей, чтобы определять пути расчётов с контрагентами в национальных валютах", — уверен эксперт.

Он также отметил, что такие усилия могут быть предприняты и на нефтяном рынке, но подчеркнул, что это вопрос более долгосрочной перспективы.

Вторым фактором, мешающим уменьшить использование доллара российскими компаниями, эксперты назвали финансовые потоки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Лавров пообещал Тиллерсону, что Россия "и впредь будет отвечать" США
"Дискуссия 2014 года показала, что уйти от доллара не очень реалистично – нет других ликвидных валютных рынков. У евро нет такого оборота. Российский валютный рынок это на 95% — оборот рубль-доллар и 5% — остальные валюты", — сказала Орлова из Альфа-банка.

"Даже если удастся снизить расчёты в долларах в части торговых потоков, глобальные финансовые потоки в значительной степени сконцентрированы в долларе как крупнейшей и наиболее стабильной валюте мира. Поэтому пока это скорее политические заявления, нежели действительно надежда на снижение зависимости от долларовых расчётов", — комментирует Полевой заявление замглавы МИД РФ Рябкова.

Гавани для рубля

Однако надежда на некоторое улучшение в сфере расчётов за национальную валюту существует, в первую очередь, в рамках БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уверен Лисоволик.

"Следует отметить роль рубля на постсоветском пространстве. Здесь мы видим, что в последнее время позиции рубля усиливаются по мере стабилизации обменного курса и улучшения экономических условий в РФ, по мере восстановления товарооборота между Россией и странами ЕАЭС, и выхода взаимного товарооборота всех стран ЕАЭС в положительную территорию", — рассказал эксперт.

По данным Банка России, на российский рубль приходится 75% всех расчётов по сделкам внутри ЕАЭС. Однако в основном он доминирует только в двусторонних транзакциях с российскими участниками, в сделках между другими странами-участницами ЕАЭС превалирует доллар.

ЦБ РФ предложил для создания спроса на российский рубль как у стран-участниц ЕАЭС, так и у других стран-партнеров снизить транзакционные издержки его использования: выявить и ликвидировать административные барьеры и совершенствовать механизмы взаиморасчетов.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Россия будет сокращать зависимость экономики от доллара, заявили в МИД
Кроме того, ведется работа по снижению доли доллара в расчётах между странами БРИКС, отметил эксперт. "Сейчас есть предложения по работе над большим использованием национальных валют в рамках таких проектов, как БРИКС+… Можно говорить о том, что задача снижения роли доллара начинает решаться за счет более интенсивного использования национальных валют стран БРИКС во взаимных расчетах", — уточнил Лисоволик.
Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
Ничего конкретного, к сожалению, лишь пустой трёп, как обычно в таких случаях.
По большому счёту, дело ведь не в долларах или евро, это лишь инструменты расчётов, а в том во что их вкладывают и где, как и для чего их хранят.
17:06
07.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена