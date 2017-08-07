Потеснить доллар: замглавы МИД рассказал об ответе России на санкции США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об ответе Москвы на новые санкции США. По словам дипломата, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Согласно американским законам, президент мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ Трампа.

В ответ на действия Вашингтона МИД предложил до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

О "пробуксовке" лозунгов Трампа

В интервью радио Sputnik Рябков отметил неудачи президента Дональда Трампа в работе с конгрессом.

"Получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для России, скорее, негативную и некоторую пробуксовку реализации тех лозунгов, предложений, идей, концепций, которые привели Трампа к власти. Посмотрим, что будет происходить дальше", — сказал замглавы МИД.

Дипломат также сообщил, что Россия предлагает американцам возобновить работу по ряду направлений, но ответа из Вашингтона пока нет.

"Мы хотим продолжать по Сирии, мы готовы к диалогу по Украине, по контролю над вооружениями, по нераспространению оружия массового уничтожения, по стратстабильности. У нас нет ни одной темы, где мы сказали бы: "Всё, из-за того, что вы приняли этот закон или вы проводите враждебную России линию, мы теперь не будем этим заниматься". Такого не было", — сказал Рябков.

Экономический ответ

О взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном шла речь и в интервью Рябкова для журнала "Международная жизнь" . По словам Рябкова, Москва намерена отреагировать на действия Вашингтона не только политическими методами.

"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — заявил дипломат.

Рябков добавил, что для России важно "создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше". В противном случае, по словам замминистра, "мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно".

Удар по имиджу и авторитету США

Замминистра также отметил, что действия конгресса, который стал инициатором новых санкций, наносят ущерб имиджу и авторитету самих Соединенных Штатов.

"Навешивание ярлыков стало не просто занятием пропагандистов, а стало альфой и омегой политической линии тех, кто заседает в американском парламенте. И здесь, я считаю, интересы ложно понятой защиты американских ценностей и продвижение их стали выше интересов даже собственной партии. Не хочу углубляться в это копание, которым охвачены и СМИ в США, и политики, и разного рода политологи. Копание в деталях и обстоятельствах, зачастую того, чего не было в принципе и не могло быть в природе, все очень грязно и недостойно такой страны как США", — сказал дипломат.

"Но факт есть факт — они наносят сами себе ущерб. То, что творится в последние месяцы в конгрессе США — это очень серьезный урон имиджу, реноме и авторитету США как страны, как ведущей, самой влиятельной во многих отношениях державы мира. Странно, что они этого не понимают", — добавил Рябков.

Он также выразил сожаление по поводу того, что отношения Москвы и Вашингтона не прошли "испытания на прочность".

"В конечном итоге большинство и в палате представителей, и в сенате, по сути дела, навязало свою волю администрации", — сказал дипломат.

При этом, по словам замминистра, в МИД надеются, что до конфронтации с США дело не дойдет. Рябков отметил, что Москва намерена искать пути по минимизации ущерба от действий США для двусторонних отношений.

"Это не однодневка, и спрогнозировать сейчас, сколько времени потребуется для того, чтобы хотя бы выработать более-менее нормальный модус операнди с США, сложно. Мы будем к этому стремиться, я подтверждаю. Но проблема в том, что без санкции обеих палат конгресса, без принятия решений, которые законодательным порядком отменят все то, что они сейчас наворотили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет очень трудно и времени уйдет много, это факт", — подчеркнул Рябков.

О позиции Евросоюза

Сергей Рябков также прокомментировал позицию Евросоюза, который не раз резко критиковал новые антироссийские санкции США. По словам замглавы МИД, он не верит в "самостоятельность нынешней Европы".

"К сожалению, они там тоже за последние годы наворочали столько всего и создали такой балласт в отношениях с нашей страной, что им от него будет сложно отказаться. Поэтому посмотрим, как то пойдёт. Но лоббизм бизнеса, экономические интересы, конечно, это фактор. Тем не менее я бы не преувеличивал его значение в новой обстановке", — заявил Рябков.