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Экономика

Потеснить доллар: замглавы МИД рассказал об ответе России на санкции США

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (99)
16:2107.08.2017
(обновлено: 16:49 07.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об ответе Москвы на новые санкции США. По словам дипломата, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Steve Helber
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Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Согласно американским законам, президент мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ Трампа.

В ответ на действия Вашингтона МИД предложил до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

О "пробуксовке" лозунгов Трампа

В интервью радио Sputnik Рябков отметил неудачи президента Дональда Трампа в работе с конгрессом.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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У России нет союзников. И не будет, если нам повезет
"Получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для России, скорее, негативную и некоторую пробуксовку реализации тех лозунгов, предложений, идей, концепций, которые привели Трампа к власти. Посмотрим, что будет происходить дальше", — сказал замглавы МИД.

Дипломат также сообщил, что Россия предлагает американцам возобновить работу по ряду направлений, но ответа из Вашингтона пока нет.

"Мы хотим продолжать по Сирии, мы готовы к диалогу по Украине, по контролю над вооружениями, по нераспространению оружия массового уничтожения, по стратстабильности. У нас нет ни одной темы, где мы сказали бы: "Всё, из-за того, что вы приняли этот закон или вы проводите враждебную России линию, мы теперь не будем этим заниматься". Такого не было", — сказал Рябков.

Экономический ответ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН. 6 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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О взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном шла речь и в интервью Рябкова для журнала "Международная жизнь". По словам Рябкова, Москва намерена отреагировать на действия Вашингтона не только политическими методами.

"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — заявил дипломат.

Рябков добавил, что для России важно "создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше". В противном случае, по словам замминистра, "мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно".

Удар по имиджу и авторитету США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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Замминистра также отметил, что действия конгресса, который стал инициатором новых санкций, наносят ущерб имиджу и авторитету самих Соединенных Штатов.

"Навешивание ярлыков стало не просто занятием пропагандистов, а стало альфой и омегой политической линии тех, кто заседает в американском парламенте. И здесь, я считаю, интересы ложно понятой защиты американских ценностей и продвижение их стали выше интересов даже собственной партии. Не хочу углубляться в это копание, которым охвачены и СМИ в США, и политики, и разного рода политологи. Копание в деталях и обстоятельствах, зачастую того, чего не было в принципе и не могло быть в природе, все очень грязно и недостойно такой страны как США", — сказал дипломат.

"Но факт есть факт — они наносят сами себе ущерб. То, что творится в последние месяцы в конгрессе США — это очень серьезный урон имиджу, реноме и авторитету США как страны, как ведущей, самой влиятельной во многих отношениях державы мира. Странно, что они этого не понимают", — добавил Рябков.

Он также выразил сожаление по поводу того, что отношения Москвы и Вашингтона не прошли "испытания на прочность".

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Американист: США делают "злобный выпад", но ждут от России шаг навстречу
"В конечном итоге большинство и в палате представителей, и в сенате, по сути дела, навязало свою волю администрации", — сказал дипломат.

При этом, по словам замминистра, в МИД надеются, что до конфронтации с США дело не дойдет. Рябков отметил, что Москва намерена искать пути по минимизации ущерба от действий США для двусторонних отношений.

"Это не однодневка, и спрогнозировать сейчас, сколько времени потребуется для того, чтобы хотя бы выработать более-менее нормальный модус операнди с США, сложно. Мы будем к этому стремиться, я подтверждаю. Но проблема в том, что без санкции обеих палат конгресса, без принятия решений, которые законодательным порядком отменят все то, что они сейчас наворотили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет очень трудно и времени уйдет много, это факт", — подчеркнул Рябков.

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    Ответ слишком жесткий

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О позиции Евросоюза

Сергей Рябков также прокомментировал позицию Евросоюза, который не раз резко критиковал новые антироссийские санкции США. По словам замглавы МИД, он не верит в "самостоятельность нынешней Европы".

"К сожалению, они там тоже за последние годы наворочали столько всего и создали такой балласт в отношениях с нашей страной, что им от него будет сложно отказаться. Поэтому посмотрим, как то пойдёт. Но лоббизм бизнеса, экономические интересы, конечно, это фактор. Тем не менее я бы не преувеличивал его значение в новой обстановке", — заявил Рябков.

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Экономика
Комментарии
19 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rexus-z
Не верю!!!Не верю ни одному слову!!!Как говаривал Бжезинский,ВРАГ,но умный и прагматичный-"Если более 500 млрд.долларов элиты лежит в наших банках,то чья это элита?Ваша или уже наша!!!".Очередной выброс лапши в массы.
16:36
07.08.2017
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Андрей Мартынов
//Замглавы российского МИД Сергей Лавров//

Когда понизили?
"Обрили уже". (С)
16:26
07.08.2017
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