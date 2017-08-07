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Экономика

Экс-замминистра финансов оценил шансы России на отказ от доллара

16:0907.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Полный отказ от доллара как от расчетной единицы в РФ не представляется возможным, пока российские резервы размещены в американские ценные бумаги, считает экс-замминистра финансов, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рябков сомневается в разногласиях США и ЕС по санкциям против России

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты. По его словам, для России важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше, иначе "мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно".

"Первое — пока российские резервы размещены, в том числе, в американские ценные бумаги, никак нельзя отказаться от расчетов в долларах. Второе — до тех пор пока в российских коммерческих банках есть долларовые счета, то от доллара тоже никак нельзя отказаться, потому что все расчеты идут через коррсчета в американских банках, поэтому о чем тут идет речь — трудно представить", — сказал РИА Новости Вьюгин.

"Во-первых, выбор доллара или не доллара — это выбор негосударственных организаций и их клиентов. Что выберут, то и будут обслуживать, а если насильно действовать, то это будет очень болезненно. Во-вторых, можно сократить количество долларовых резервов ЦБ, увеличить евро, но хрен редьки не слаще", — добавил он.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия будет сокращать зависимость экономики от доллара, заявили в МИД

По данным министерства финансов США, Россия за январь-май 2017 года увеличила инвестиции в бумаги Казначейства США на 22,6 миллиарда долларов, или 26,2%, до 108,7 миллиарда долларов, и заняла 13-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США. За май инвестиции РФ в эти бумаги увеличились на 3,8 миллиарда долларов, или на 3,6%. Доля американских ценных бумаг в международных резервах России составила на конец 2016 года 23,1%.

Международные резервы РФ по состоянию на 28 июля составили 418,9 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. В начале июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает достаточным объемом золотовалютных резервов и они надежно вложены, при этом доля долларовых активов в портфеле относительно невелика. В мае она заявляла, что нынешний уровень резервов — 400 миллиардов долларов — "по всем меркам достаточен", кроме того, при благоприятных условиях — при стабильно низкой инфляции и стабильном валютном рынке — возможно их наращивание до 500 миллиардов.

Зависимость от платежной системы

По мнению Вьюгина, сократить зависимость от американских платежных систем после создания Национальной системы платежных карт (НСПК) можно, если речь идет о расчетах внутри России.

"По платежным системам в каком-то смысле вопрос решен — есть система "Мир". В принципе, если речь идет о расчетах внутри страны, то от глобальных карточных игроков со временем можно отказаться. Если вне страны, то все равно останется опасность, что международные игроки будут препятствовать в каких-то случаях", — считает экс-замминистра финансов.

Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Санкции США могут ограничить приток инвестиций в Россию, считают в Moody's

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard была создана НСПК, которая является оператором системы "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

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