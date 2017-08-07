Греф отчитался Путину о кредитовании малого бизнеса Сбербанком

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг — РИА Новости. Прирост кредитования малого бизнеса в Сбербанке в первом полугодии 2017 года составил 6% — такое быстрое восстановление кредитного портфеля произошло впервые за последние три года: этому способствовало в том числе падение ставок по кредитам для малого бизнеса, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока мы кредитный портфель уменьшаем только в двух сегментах: это сегмент муниципальный и субфедеральный, и также крупнейшим предприятиям. Малый, средний бизнес и физические лица – кредитный портфель растет очень хорошо. В этом году самое главное – по малому бизнесу у нас прирост составил уже порядка 6% за шесть месяцев. Впервые за последние три года такое быстрое восстановление кредитного портфеля", — сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это еще может быть результатом того, что крупные наши компании с госучастием начали создавать вокруг себя малые и средние предприятия. Вы знаете, это одно из направлений работы правительства", — отметил Путин.

"Здесь целый ряд факторов, в том числе и падение ставок, конечно. Мы очень сильно снизили ставки. Если посмотреть на те ставки, по которым мы сегодня выдаем [кредиты] для малого бизнеса, то за год они опустились примерно на 4-5 процентных пунктов. Это очень много", — пояснил глава крупнейшего российского банка.

При этом он добавил, что Сбербанка поменял технологию работы с малым бизнесом: решения по малому бизнесу принимаются автоматически по большинству продуктов.

"Мы стали использовать при принятии решения искусственный интеллект и в ноябре прошлого года запустили новый продукт. Пока, за первые восемь месяцев с момента, как мы запустили новую технологию, у нас рекордно низкие просрочки. Боюсь говорить о том, как будет складываться на рубеже двух-трех лет, но это очень хороший результат. У нас никогда не было такого маленького объема просрочки. У нас на весь кредитный портфель, который мы выдали, всего 170 миллионов рублей просроченных. Это рекордный результат", — указал Греф.

В середине февраля Греф говорил журналистам, что в 2017 году Сбербанк планирует вывести в прибыль кредитование малого и среднего бизнеса.