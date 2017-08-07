Индонезия в обмен на Су-35 намерена поставлять кофе и пальмовое масло

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Индонезии в обмен на истребители Су-35 намерены поставлять в Россию кофе, пальмовое масло и другие сырьевые товары, заявил индонезийский министр торговли Энггартиасто Лукита.

В пятницу Ростех и индонезийская государственная торговая компания — The Indonesia Owned Enterprises State Trading Company — заключили меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество сторон для выполнения программы встречной торговли в рамках контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35 в Индонезию.

"Бартерная сделка под надзором правительств обеих стран будет включать с одной стороны 11 истребителей Су-35, а с другой кофе, пальмовое масло, чай и другие сырьевые товары", — цитирует заявление министра газета Jakarta Post.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров, боевой радиус — около 1,6 тысячи километров. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 миллиметров и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.