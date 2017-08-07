Рябков рассказал о методах давления США на зарубежный бизнес

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты используют свое доминирование в валютно-финансовой системе для давления на зарубежный бизнес, в том числе на российский, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Для европейцев действия США – признак во многом недобросовестной конкуренции со стороны Америки, которая использует свое доминирование в международной валютно-финансовой системе и системе международных расчетов, специфику своей правовой системы, где экстерриториальность возведена просто во главу угла, для давления на бизнес где угодно. На китайский бизнес, на европейский бизнес, на российский – на любой. Естественно, в интересах приобретения конкурентных преимуществ недобросовестным путем", — сказал Рябков в интервью радио Sputnik

По словам российского дипломата, Москва с этой недобросовестной конкуренцией в отношениях с США сталкивается во всех сферах. "Они пытаются нас вытеснить с рынков военно-технической продукции, они открыто заявляют – официальные лица открыто заявляют — что будут бороться против (проекта газопровода — ред.) "Северного потока-2", против "Турецкого потока" и так далее", — констатировал Рябков.

"Это без стеснения произносится, люди считают себя вправе заниматься этим. Это грязная, нечистоплотная, нечестная игра, которая является сутью политики великой страны. Вы понимаете, до каких-то пределов это только может продолжаться", — добавил замглавы российского МИД.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

После подписания Трампом закона о санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Москва назвала введение новых санкций хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.