Рябков рассказал о методах давления США на зарубежный бизнес

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты используют свое доминирование в валютно-финансовой системе для давления на зарубежный бизнес, в том числе на российский, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам российского дипломата, Москва с этой недобросовестной конкуренцией в отношениях с США сталкивается во всех сферах. "Они пытаются нас вытеснить с рынков военно-технической продукции, они открыто заявляют – официальные лица открыто заявляют — что будут бороться против (проекта газопровода — ред.) "Северного потока-2", против "Турецкого потока" и так далее", — констатировал Рябков.
"Это без стеснения произносится, люди считают себя вправе заниматься этим. Это грязная, нечистоплотная, нечестная игра, которая является сутью политики великой страны. Вы понимаете, до каких-то пределов это только может продолжаться", — добавил замглавы российского МИД.
После подписания Трампом закона о санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.
Москва назвала введение новых санкций хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.