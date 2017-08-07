Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на экспорт газа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сигналов о принятии какого-либо решения по либерализации экспорта газа нет, новые санкции США могут стать дополнительным аргументом в пользу "Газпрома", считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

"Тема возможной либерализации экспорта газа обсуждается уже очень давно, далеко не факт, что текущие обсуждения приведут к каким-то конкретным результатам. Вряд ли эти обсуждения инспирированы конкретными событиями – "Роснефть" и "Новатэк" как основные интересанты уже не один год стараются добиться либерализации, убеждая правительство, что отрасль от этого только выиграет. "Газпром" сопротивляется – ему либерализация в долгосрочном плане грозит существенным сокращением выручки. Но пока сигналов, свидетельствующих, что возобладала какая-то точка зрения, нет – решение политическое и, скорее всего, будет приниматься на самом верху", — сказал РИА Новости Маринченко.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что межведомственная комиссия при Совете безопасности России по безопасности в экономической и социальной сферах рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. В состав комиссии входят представители министерств и ведомств как экономического, так и силового блоков. Кроме чиновников на заседании 6 июля присутствовали топ-менеджеры двух крупнейших независимых производителей газа — вице-президент "Роснефти" Влада Русакова и зампред правления "Новатэка" Денис Храмов. Представителя "Газпрома" на встрече не было, пишет газета.

"Санкции США могут стать дополнительным аргументом против либерализации. Правительство может посчитать, что лишать "Газпром" части экспортной выручки сейчас, когда компании приходится строить газопроводы в условиях санкций, было бы несправедливо – и, наоборот, компанию нужно поддержать", — сказал Маринченко.

По его словам, либерализация экспорта газа вряд ли приведет к существенному росту объемов или инвестиций в газовую отрасль в РФ. "У "Газпрома" и так избыток добывающих и экспортных мощностей, основной фактор, ограничивающий продажи российского газа сегодня – спрос, а не добыча. Европейские потребители, хотя и получат некоторый комфорт от появления "новых" поставщиков, вряд ли будут готовы очень существенно увеличить закупки российского газа, принимая во внимание желание добиться диверсификации поставок. А вот цены могут немного просесть – компании могут начать конкурировать друг с другом, предлагая более гибкие условия поставки. Это то, что мы сейчас наблюдаем на внутреннем рынке", — отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".