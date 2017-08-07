Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на экспорт газа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сигналов о принятии какого-либо решения по либерализации экспорта газа нет, новые санкции США могут стать дополнительным аргументом в пользу "Газпрома", считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что межведомственная комиссия при Совете безопасности России по безопасности в экономической и социальной сферах рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. В состав комиссии входят представители министерств и ведомств как экономического, так и силового блоков. Кроме чиновников на заседании 6 июля присутствовали топ-менеджеры двух крупнейших независимых производителей газа — вице-президент "Роснефти" Влада Русакова и зампред правления "Новатэка" Денис Храмов. Представителя "Газпрома" на встрече не было, пишет газета.
"Санкции США могут стать дополнительным аргументом против либерализации. Правительство может посчитать, что лишать "Газпром" части экспортной выручки сейчас, когда компании приходится строить газопроводы в условиях санкций, было бы несправедливо – и, наоборот, компанию нужно поддержать", — сказал Маринченко.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".