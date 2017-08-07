Россия не будет возобновлять импорт турецких томатов, заявил Ткачев

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это: это и кредитные ресурсы, и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", — сказал Ткачев.

По его словам, необходимо 3-5 лет для того, чтобы покрыть 90% рынка овощей РФ российской продукцией.

Как сообщал 25 июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, РФ и Турция 18 августа в Измире проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

РФ вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.