ЕС предложил перенести на октябрь переговоры по транзиту газа через Украину

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Консультации Минэнерго РФ с ЕК по транзиту газа через Украину планировались на конец августа, но ЕС предложил перенести их на октябрь; РФ не раз указывала на недостаточные инвестиции и изношенность украинской ГТС, что создает риски транзита газа, сообщил РИА Новости представитель Минэнерго РФ.

"Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию. Очередные консультации планировались в конце августа, но, к сожалению, европейская сторона предложила их перенести на октябрь", — сообщил собеседник агентства.

Руководство "Укртрансгаза" ранее обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика, по их мнению, может негативно отразиться на подготовке Украины к зиме. Позже, глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, в свою очередь, не исключил, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.