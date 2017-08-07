ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Совет безопасности РФ будет держать на особом контроле меры, необходимые для повышения надежности электроэнергетики на российском Дальнем Востоке после недавнего масштабного отключения, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Следует отметить, что произошедший 1 августа инцидент с масштабным отключением энергоснабжения в объединенной энергосистеме Дальнего Востока свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по повышению надежности и безопасности в электроэнергетике, включая электросетевое хозяйство Дальневосточной и Забайкальской железных дорог", — сказал Патрушев в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

В Хабаровском крае 1 августа отключились пять высоковольтных ЛЭП, вследствие чего объединенная энергосистема Дальнего Востока разделилась на две части, в одной из которых наблюдался избыток мощности, в другой – дефицит. Вынужденно снизили нагрузку ряд электростанций. На пике сбоя без электричества оставались более 1,5 миллиона человек. Согласно информации Минэнерго РФ, первопричиной сбоя стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи.

"Данный вопрос очень важен, и мы будем держать его на особом контроле", — подчеркнул Патрушев.