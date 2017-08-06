Минэнерго Украины: уголь у России закупают некоторые частные компании

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Некоторые частные компании на Украине на сегодня продолжают закупать уголь из России по цене около 80 долларов за тонну, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в воскресенье вечером в интервью "Первому национальному" украинскому телеканалу.

"Российский уголь, я бы не сказал, что он дешевый, но некоторыми частными структурами он закупается на сегодняшний день", — сказал министр.

При этом Насалик отметил, что Украина как государство (госкомпании) не будет закупать уголь в РФ, о чем ранее заявили украинские власти.

Также он рассказал, что 78-80-82 доллара за тонну стоит на сегодня уголь из РФ, из ЮАР его цена для Украины составляет 97 долларов, из США — 111-113 долларов. "Но не смотрите на дешевую рыбу. Ситуация, которая есть с поставками угля из Российской Федерации, это почти та же ситуация, как с поставкой из неконтролируемой территории. В любой момент решением одного человека эти поставки могут быть остановлены", — сказал Насалик.

Зимой украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В июле директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, к ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В РФ закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года РФ осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину. При этом Украина недавно договорилась о начале поставок угля из США, которые начнутся с сентября.

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