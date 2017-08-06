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Экономика

"Русская аквакультура": лососевые фермы на излете Гольфстрима

17:0306.08.2017
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© Fotolia / Witold KrasowskiЛосось. Архивное фото.Лосось. Архивное фото.
© Fotolia / Witold Krasowski

МУРМАНСК/МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Пейзаж губы Ура в Мурманской области представляет собой безрадостное зрелище: темная вода, серо-коричневые берега и скалы и такое же тяжелое серое небо над головой. Катер поворачивает, и вот вдалеке виднеются заброшенные пятиэтажки покинутого поселка Порт-Владимир и остовы кораблей на берегу.

Рыбоводное хозяйство по разведению осетровых и лососевых рыб. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Однако, по иронии судьбы, именно в этом не слишком комфортном для жизни людей крае находится одно из немногих в России мест, пригодных для выращивания лососевых в море. Все дело – в температуре воды: к примеру, влияние теплого Гольфстрима создает у берегов Норвегии комфортные условия для лосося. России в этом смысле повезло меньше.

"В России есть узкая полоска Гольфстрима, вся – в Мурманской области, где море не замерзает, где температура не опускается до таких значений, когда у лососевых кристаллизуется кровь, и они поголовно умирают", — объясняет гендиректор компании "Русская аквакультура" Илья Соснов.

"Русская аквакультура" (до февраля 2015 года — группа "Русское море") — один из крупнейших производителей рыбы в России. Последние годы не были для нее простыми: так, весной 2015 года на фермах компании в Баренцевом море произошло нападение лососевой вши. Компания потеряла огромное количество рыбы, понесла многомиллионные убытки. Как будто этого оказалось мало – в июле того же года сгорел ее цех первичной рыбопереработки.

Впрочем, были проблемы и у ее конкурентов. От лососевой вши страдают и производители Норвегии, а в 2016 году уже из-за цветения ядовитых водорослей резко упало поголовье чилийского лосося. Это подняло мировые цены на лососевые – на пике в середине прошлого года они составляли более 9 евро за килограмм.

Рыболовецкое хозяйство. Архивное фото
© РИА Новости
Ямал в 2016 году установил рекорд 15-летия, выловив 10 тысяч тонн рыбы
Сегодня "Русская аквакультура" оптимистично смотрит в будущее – несмотря на снижение мировых цен на красную рыбу, компания рассчитывает на рост производства и выручки. В результате к 2025 году она намерена ежегодно вылавливать до 35 тысяч тонн рыбы и войти в топ-10 мировых производителей товарной красной рыбы.

От малька до рыбы в ресторане

У "Русской аквакультуры" два производственных сегмента: выращивание лосося в Мурманской области и форели – в Карелии. В Баренцевом море у компании несколько рыбоводных кластеров: так, рыба выращивается в губе Титовка (губа – глубоко выдающийся в сушу залив моря), в губах Долгая Западная и Зеленецкая Западная.

Есть площадка и в губе Ура. Там находятся три садка с товарным лососем, а также пять садков с молодью форели, которая была завезена в этом году. Садок – своеобразная клетка в виде перевернутого конуса, сверху он покрыт сеткой для защиты от птиц.

Мальки запускаются в садок с середины мая по начало августа, в садке находится от 100 тысяч до 140 тысяч мальков. Рыбу кормят несколько раз в день, количество корма зависит от биомассы рыбы в воде и от температуры. Например, в начале августа температура воды в губе – 10-12 градусов, на поверхности – 13 градусов.

Лосось в садках растет 1,5-2,5 года от посадки молоди, форель – 1,5-2 года в море и до 3 лет – в озере. При вылове лосось и морская форель весят 4-6 килограммов, а озерная форель — 1,5-3 килограмма. До вылова не доживает 20-30% рыбы, но компания в свою бизнес-модель всегда закладывает максимальную долю – около 30%.

Инфраструктура не ограничивается садками — у компании здесь есть и баржа-кормораздатчик, и системы чистки садков от обрастания, оборудование для борьбы с болезнями рыб, собственная водолазная служба, системы видеонаблюдения. Есть и собственный сухогруз, который регулярно путешествует в Норвегию и забирает там корм для рыб.

Городской вид. Рейкьявик. Исландия. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Исландия хотела бы сотрудничать с Калининградом в сфере рыболовства
Выращенная рыба поступает на завод по переработке в Мурманске – здание "Русская аквакультура" арендует. На предприятии производится рыба, потрошенная с головой, его мощность — 100 тонн рыбы в сутки. В Карелии для форели у компании также есть икорный цех и цех потрошения рыбы с мощностью до 45 тонн рыбы в сутки.

Наконец, произведенная рыба продается сторонним дистрибьюторам, которые распоряжаются с ней по своему усмотрению. Примерно 30-40% рыбы отправляется ритейлерам, 25% — на дальнейшую переработку, остальное – другим дистрибьюторам, в том числе работающим с ресторанами.

Планы на будущее

Гендиректор "Русской аквакультуры" Соснов отмечает: красная рыба – ценнейший продукт, важный источник протеинов. "Рыба – в тренде, люди хотят есть рыбу, а население мира растет. Мы ждем того, что растущее население будет потреблять больше рыбы – не дикой, а аквакультурной", — рассказывает он.

Компания исходит из того, что будет расти и потребление красной рыбы в России – особенно учитывая тот факт, что в последнее годы оно сильно снизилось. "Мы считаем, что ключевым фактором снижения потребления является в первую очередь фактор цены: в 2014 году резко вырос доллар по отношению к рублю, ценник чуть-чуть приподнялся относительно 2012 года. Если пересчитать в рубли – он ушел наверх", — отмечает Соснов.

"В 2016 году и в 2017 году мы ждем стабилизации на тех объемах, которые есть, и дальше думаем, что дальше рынок начнет возрастать, потому что потребление вернется", — добавляет глава компании.

В планах "Русской аквакультуры" — выход на производство 30-35 тысяч тонн рыбы к 2025 году, что позволит ей войти в топ-10 мировых производителей товарной красной рыбы. На российском рынке компания намерена занять до 30% рынка аквакультурного охлажденного лосося и форели. В 2025 году "Русская аквакультура" планирует довести свою выручку до 21,6 миллиарда рублей против 2,5 миллиарда в 2016 году.

Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон
© РИА Новости / Виталий Аньков
Рыбалка по правилам: как ловить рыбу, не нарушая закон
Смотрит производитель и на зарубежные рынки. Так, по словам Соснова, Китай может стать драйвером роста мирового спроса на лосось. "Мы работаем над планами экспорта на китайский рынок", — говорит гендиректор компании, добавляя, однако, что экспорт продовольствия в Китай – это годы подготовки.

К слову о санкциях

Российский рынок рыбы за последние годы претерпел существенные изменения. Ослабление рубля привело к сокращению импорта, а Россия была крупным импортером лосося и форели. Одновременно экономический кризис привел к снижению доходов населения, тогда как красная рыба – не самый дешевый продукт. И не товар первой необходимости.

Не обошлось и без влияния продовольственного эмбарго, которое было введено в РФ ровно три года назад. В результате возможности ввозить лосось в Россию лишились производители Норвегии, но их место быстро заняли компании Фарерских островов и Чили.

И хотя у "Русской аквакультуры" есть преимущество перед рыбой из этих стран – российская продукция свежее рыбы с Фарерских островов, и, в отличие от лосося, который поступает в Россию из Чили, является охлажденной, а не замороженной — гендиректор компании Соснов называет фактор продовольственного эмбарго "иррелевантным", не имеющим значения.

"Мы не рассматриваем сценарии снятия или сохранения санкций. Для нас ключевой фактор – баланс спроса и предложения в мире. Мы видим, что спрос на лосось растет, а предложение более-менее лимитировано. Соответственно, мы верим в то, что цена на лосось в долларах или евро будет расти", — поясняет он.

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