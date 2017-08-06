БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости, Мария Князева. Многие сектора сельского хозяйства Евросоюза не смогли восстановиться после продовольственного эмбарго, введенного Россией из-за европейских санкций. Такой вывод можно сделать из материалов Еврокомиссии.
Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.
Прежние времена
Объем поставок из Евросоюза в Россию ныне запрещенных товаров в 2013 году, то есть в последний полный год до эмбарго, составил 5,06 миллиарда евро — на эту продукцию пришлось порядка 40% всего экспорта агропродовольственной продукции ЕС на российский рынок. При этом на экспорт мясной продукции приходилось 1,2 миллиарда евро, молочной – более 1,3 миллиарда евро, фруктов – чуть менее 1,3 миллиарда евро, овощей – 0,8 миллиарда евро.
"Эмбарго, несомненно, повлияло на агропродовольственный экспорт ЕС в Россию, который упал с примерно 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016 году", — говорится в материалах ЕК.
Общий объем экспорта агропродовольственной продукции в Россию из ЕС за 2016 год снизился на 0,5% (около 30 миллионов евро), за 2015 год – на 38,6% (или 3,5 миллиарда евро). При этом объем поставок в Китай поднялся за 2016 года на 10,3% (или на 1,1 миллиарда евро), в США – на 6,5% (1,3 миллиарда евро), а за 2015 год поставки в Китай увеличились на 39% (2,9 миллиарда евро), а в США – на 18,5% (на 3 миллиарда евро).
При этом стоит отметить, что экспорт в Россию незапрещенной агропромышленной продукции Евросоюза последние месяцы показывает активный рост. К примеру, за январь текущего года к январю прошлого года показатель подпрыгнул на 30,8%, за февраль к февралю – на 17,6%, за март – на 19,5%, за апрель – на 1,8%, за май – на 19,1%, свидетельствуют материалы ЕК.
За 12 месяцев к концу мая текущего года экспорт в Россию продукции АПК в стоимостном выражении прибавил 5,6% — до 5,8 миллиарда евро.
Неприятно, но не смертельно
Евросоюз считает, что российское эмбарго не оправдано, а также оно "вредно для населения России, и ее экономики", сказал РИА Новости пресс-секретарь ЕК.
Действительно, сразу после введения продэмбарго в России наблюдался скачок цен на продовольствие, что, безусловно, сопровождалось критикой в адрес властей. Но постепенно шок прошел, цены на продукты питания стабилизировались, так как появились собственные производители и поставщики из других стран, отмечают эксперты.
В 2015–2016 годах, когда в России фиксировался экономический спад на 2,8% и 0,2% соответственно, сельское хозяйство оставалось одной из немногих отраслей, демонстрировавших устойчивые позитивные темпы роста – на 3% и 3,6%, напоминала ранее аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова. Однако вклад АПК в общий экономический рост оставался довольно скромным — 0,1 процентного пункта в 2015 году и 0,14 процентного пункта в 2016 году.
Его слова подтверждаются статистикой: экспорт Евросоюзом агропродовольственной продукции в последние годы растет. К примеру, этот показатель в стоимостном выражении в 2015 году поднялся на 6%, а в 2016 году – на 1,3%, достигнув рекордного уровня примерно в 131 миллиард евро.
Если смотреть по отдельным продуктам, попавшим под санкции, то, к примеру, экспорт свинины из ЕС в стоимостном выражении вырос за 2016 год на 32,4%, сыра – на 4%, овощей – на 8,9%, а мяса птицы – наоборот, упал на 10,3%, сухого молока и сыворотки – на 15,2%, фруктов – на 2,3%.
В сравнении же с 2013 годом, то есть с последним годом до введения российского запрета, "лишь сыр, фрукты, мясо птицы и сухое молоко, продукты, находящиеся под эмбарго, показывали (за 2016 год) более низкий экспорт в стоимостном выражении", говорится в материалах Еврокомиссии.
В текущем году ситуация выглядит следующим образом: за 12 месяцев к маю текущего года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом экспорт из ЕС сухого молока и сыворотки прибавил 2,9%, свинины – 17,3%, овощей – 4,8%, сыра – 8%, а экспорт мяса птицы падал на 6,3%, фруктов – на 1,4%.
Поддержка со стороны ЕС
К примеру, в 2014 году, исходя из данных Еврокомиссии, ею были приняты меры в объеме 160 миллионов евро в области выращивания фруктов.
Кроме этого, в 2015 году ЕС приняла "пакет поддержки объемом в 500 миллионов евро", чтобы помочь наиболее пострадавшим фермерам, а в 2016 году она согласовала дополнительную помощь также на 500 миллионов евро. Оба эти пакета были направлены, в основном, на поддержку молочного сектора, свидетельствуют материалы ЕК.
При этом, как сообщил в марте текущего года еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган, Еврокомиссия выделила около 450 миллионов евро в виде помощи сектору выращивания фруктов и овощей Евросоюза с момента введения Россией эмбарго. Он добавил, что две трети из этой суммы пошло на поддержку польских фермеров из сектора фруктов и овощей.
Последние меры поддержки Еврокомиссия вводила, исходя из ее данных, в 2016 году. Еврокомиссия продолжит поддерживать европейских фермеров, отметил пресс-секретарь ЕК.