БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости, Мария Князева. Многие сектора сельского хозяйства Евросоюза не смогли восстановиться после продовольственного эмбарго, введенного Россией из-за европейских санкций. Такой вывод можно сделать из материалов Еврокомиссии.

Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

Прежние времена



До эмбарго Россия была вторым крупнейшим рынком сбыта сельскохозяйственной продукции Евросоюза. По итогам мая текущего года она занимает лишь пятую ступень в списке крупнейших импортеров агропродовольственной продукции ЕС после США (за 12 месяцев к концу мая текущего года объем экспорта в стоимостном выражении был около 20,7 миллиарда евро), Китая (11,5 миллиарда евро), Швейцарии (7,8 миллиарда евро) и Японии (6 миллиардов евро).

Объем поставок из Евросоюза в Россию ныне запрещенных товаров в 2013 году, то есть в последний полный год до эмбарго, составил 5,06 миллиарда евро — на эту продукцию пришлось порядка 40% всего экспорта агропродовольственной продукции ЕС на российский рынок. При этом на экспорт мясной продукции приходилось 1,2 миллиарда евро, молочной – более 1,3 миллиарда евро, фруктов – чуть менее 1,3 миллиарда евро, овощей – 0,8 миллиарда евро.

Наибольший объем запрещенного экспорта в стоимостном выражении пришелся на Литву – 0,9 миллиарда евро по итогам 2013 года, Польшу – 0,8 миллиарда евро и Германию – почти 0,6 миллиарда евро.

"Эмбарго, несомненно, повлияло на агропродовольственный экспорт ЕС в Россию, который упал с примерно 11,8 миллиарда евро в 2013 году до примерно 5,6 миллиарда евро в 2016 году", — говорится в материалах ЕК.

Общий объем экспорта агропродовольственной продукции в Россию из ЕС за 2016 год снизился на 0,5% (около 30 миллионов евро), за 2015 год – на 38,6% (или 3,5 миллиарда евро). При этом объем поставок в Китай поднялся за 2016 года на 10,3% (или на 1,1 миллиарда евро), в США – на 6,5% (1,3 миллиарда евро), а за 2015 год поставки в Китай увеличились на 39% (2,9 миллиарда евро), а в США – на 18,5% (на 3 миллиарда евро).

При этом стоит отметить, что экспорт в Россию незапрещенной агропромышленной продукции Евросоюза последние месяцы показывает активный рост. К примеру, за январь текущего года к январю прошлого года показатель подпрыгнул на 30,8%, за февраль к февралю – на 17,6%, за март – на 19,5%, за апрель – на 1,8%, за май – на 19,1%, свидетельствуют материалы ЕК.

За 12 месяцев к концу мая текущего года экспорт в Россию продукции АПК в стоимостном выражении прибавил 5,6% — до 5,8 миллиарда евро.

Неприятно, но не смертельно



Российское эмбарго стало болезненным для Евросоюза. Как признавал еще год назад в интервью РИА Новости еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган, запрет стал значительной проблемой для производителей из ряда стран. Некоторые государства даже обращались за помощью к Еврокомиссии, в их числе — Польша.

Евросоюз считает, что российское эмбарго не оправдано, а также оно "вредно для населения России, и ее экономики", сказал РИА Новости пресс-секретарь ЕК.

Действительно, сразу после введения продэмбарго в России наблюдался скачок цен на продовольствие, что, безусловно, сопровождалось критикой в адрес властей. Но постепенно шок прошел, цены на продукты питания стабилизировались, так как появились собственные производители и поставщики из других стран, отмечают эксперты.

В 2015–2016 годах, когда в России фиксировался экономический спад на 2,8% и 0,2% соответственно, сельское хозяйство оставалось одной из немногих отраслей, демонстрировавших устойчивые позитивные темпы роста – на 3% и 3,6%, напоминала ранее аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова. Однако вклад АПК в общий экономический рост оставался довольно скромным — 0,1 процентного пункта в 2015 году и 0,14 процентного пункта в 2016 году.

Еврокомиссия считает, что несмотря на сложности, вызванные в ЕС российским эмбарго, агропродовольственный сектор Евросоюза был "замечательно устойчивым". "В большинстве регионов, большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки (сбыта – ред.) как внутри Евросоюза, так и за его пределами", — сказал пресс-секретарь ЕК.

Его слова подтверждаются статистикой: экспорт Евросоюзом агропродовольственной продукции в последние годы растет. К примеру, этот показатель в стоимостном выражении в 2015 году поднялся на 6%, а в 2016 году – на 1,3%, достигнув рекордного уровня примерно в 131 миллиард евро.

Если смотреть по отдельным продуктам, попавшим под санкции, то, к примеру, экспорт свинины из ЕС в стоимостном выражении вырос за 2016 год на 32,4%, сыра – на 4%, овощей – на 8,9%, а мяса птицы – наоборот, упал на 10,3%, сухого молока и сыворотки – на 15,2%, фруктов – на 2,3%.

В сравнении же с 2013 годом, то есть с последним годом до введения российского запрета, "лишь сыр, фрукты, мясо птицы и сухое молоко, продукты, находящиеся под эмбарго, показывали (за 2016 год) более низкий экспорт в стоимостном выражении", говорится в материалах Еврокомиссии.

В текущем году ситуация выглядит следующим образом: за 12 месяцев к маю текущего года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом экспорт из ЕС сухого молока и сыворотки прибавил 2,9%, свинины – 17,3%, овощей – 4,8%, сыра – 8%, а экспорт мяса птицы падал на 6,3%, фруктов – на 1,4%.

Поддержка со стороны ЕС

Еврокомиссия оказывала помощь различным секторам сельского хозяйства ЕС из-за российского эмбарго, в особенности, молочному и сфере выращивания фруктов и овощей. Эти меры были направлены, в частности, на то, чтобы помочь аграриям стабилизировать цены, искать альтернативные рынки сбыта.

К примеру, в 2014 году, исходя из данных Еврокомиссии, ею были приняты меры в объеме 160 миллионов евро в области выращивания фруктов.

Кроме этого, в 2015 году ЕС приняла "пакет поддержки объемом в 500 миллионов евро", чтобы помочь наиболее пострадавшим фермерам, а в 2016 году она согласовала дополнительную помощь также на 500 миллионов евро. Оба эти пакета были направлены, в основном, на поддержку молочного сектора, свидетельствуют материалы ЕК.

При этом, как сообщил в марте текущего года еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган, Еврокомиссия выделила около 450 миллионов евро в виде помощи сектору выращивания фруктов и овощей Евросоюза с момента введения Россией эмбарго. Он добавил, что две трети из этой суммы пошло на поддержку польских фермеров из сектора фруктов и овощей.

Последние меры поддержки Еврокомиссия вводила, исходя из ее данных, в 2016 году. Еврокомиссия продолжит поддерживать европейских фермеров, отметил пресс-секретарь ЕК.