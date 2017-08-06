Эксперт назвал возможную причину ухудшения ситуации в банке "Открытие"

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ситуация в банке "Открытие", одном из крупнейших банков РФ, в июле могла ухудшиться после рекордного оттока ликвидности в июне, возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка после понижения его рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), сообщил РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
АКРА в начале июля в комментарии к рейтинговому действию указало на "адекватную достаточность" капитала банка "ФК Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал. Агентство отметило, что большое давление на кредитоспособность "ФК Открытие" оказывает слабое качество его активов и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской финансовой структуры. Агентство присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале, прогноз — "стабильный".
"Первый тревожный звонок прозвенел, когда рейтинговое агентство АКРА присвоило банку "Открытие" кредитный рейтинг "BBB-(RU)" со "стабильным" прогнозом. Низкий рейтинг ограничил для банка привлечение бюджетных средств, а также пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, и способствовал рекордному оттоку ликвидности из банка", — отметил Осадчий.
Операции РЕПО
Далее в июле резко начали возрастать объёмы задолженности банков перед ЦБ РФ по операциям РЕПО в рублях и обороты с бумагами банка "Открытие", замечает эксперт.
Также в июле повысилась доходность облигаций банка "Открытие" — по 12-му выпуску эффективная доходность к погашению достигла 17,4% годовых. "Причём резко возросли обороты. Возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка", — предполагает Осадчий.
Технический сбой
На следующий день, 5 августа, банк "Открытие" сообщил о перебоях в работе банкоматов и при проведении операций по картам из-за технических неполадок. Отмечается, что операции по картам и в банкоматах уже восстанавливаются и что перебои произошли из-за повреждения оптоволоконного кабеля.
Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 июня банк "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.