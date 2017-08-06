США
6.086 августа00:56МСК
USD60.33-0.42
EUR71.69-0.26
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Эксперт назвал возможную причину ухудшения ситуации в банке "Открытие"

00:5106.08.2017
0410
© РИА НовостиСайт банка ФК ОткрытиеСайт банка ФК Открытие
© РИА Новости

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Ситуация в банке "Открытие", одном из крупнейших банков РФ, в июле могла ухудшиться после рекордного оттока ликвидности в июне, возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка после понижения его рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), сообщил РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Вывеска банка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ассоциация российских банков лишится нескольких участников, пишет Ъ
Финансовой отчётности за июль банка "Открытие" по РСБУ пока в открытом доступе нет, ежемесячно данные об основных показателях банков обновляются на сайте Банка России примерно во второй половине месяца, следующего за отчётным.

АКРА в начале июля в комментарии к рейтинговому действию указало на "адекватную достаточность" капитала банка "ФК Открытие", при этом обратив внимание на слабую способность кредитной организации генерировать свой капитал. Агентство отметило, что большое давление на кредитоспособность "ФК Открытие" оказывает слабое качество его активов и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской финансовой структуры. Агентство присвоило банку "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале, прогноз — "стабильный".

"Первый тревожный звонок прозвенел, когда рейтинговое агентство АКРА присвоило банку "Открытие" кредитный рейтинг "BBB-(RU)" со "стабильным" прогнозом. Низкий рейтинг ограничил для банка привлечение бюджетных средств, а также пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, и способствовал рекордному оттоку ликвидности из банка", — отметил Осадчий.

Операции РЕПО

Офис банка Открытие в Москве. Архивное фото
© Фото : аккаунт банка "Открытие" на Facebook
Источник: банк "Открытие" ведет переговоры о привлечении инвесторов
По данным Осадчего на основе анализа отчётности банка, корпоративные срочные депозиты банка "Открытие" за июнь 2017 года сократились на 105,8 миллиарда рублей, причём почти три четверти этой суммы — 72,5% или 76,6 миллиарда рублей — составил отток средств госструктур.

Далее в июле резко начали возрастать объёмы задолженности банков перед ЦБ РФ по операциям РЕПО в рублях и обороты с бумагами банка "Открытие", замечает эксперт.

Банк. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Банки раздумывают над выходом из АРБ
"Не исключено, что в июле ситуация ещё сильнее ухудшилась. Известно, что во второй декаде июля начали резко возрастать объёмы задолженности банков перед ЦБ по операциям РЕПО в рублях. Если на 11 июля она составила 72,3 миллиарда рублей, то на 4 августа эта задолженность достигла 453,2 миллиарда рублей. Когда будет опубликована отчётность за июль, мы сможем проверить, привлекло ли "Открытие" ликвидность ЦБ", — пояснил Осадчий.

Также в июле повысилась доходность облигаций банка "Открытие" — по 12-му выпуску эффективная доходность к погашению достигла 17,4% годовых. "Причём резко возросли обороты. Возможно, инвесторы избавляются от бумаг банка", — предполагает Осадчий.

Технический сбой

Сайт банка ФК Открытие. Архивное фото
© РИА Новости
"Открытие" и Рокетбанк сообщили о сбоях в работе
В пятницу источник, близкий к банку "Открытие", сообщил, что кредитная организация ведёт переговоры с инвесторами о привлечении средств в капитал.

На следующий день, 5 августа, банк "Открытие" сообщил о перебоях в работе банкоматов и при проведении операций по картам из-за технических неполадок. Отмечается, что операции по картам и в банкоматах уже восстанавливаются и что перебои произошли из-за повреждения оптоволоконного кабеля.

Отделение банка Югра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уроки "Югры": как понять, что ваш банк скоро ждет крах
ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц.

Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 июня банк "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.

Комментировать
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена