МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Банк "Открытие" сообщает о перебоях в работе банкоматов и при проведении операций по картам из-за технических неполадок.

"Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в связи техническими неполадками возможны временные перебои в работе банкоматов и операциям по картам. Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации", — говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что операции по картам и в банкоматах уже начали восстанавливаться, в ближайшее время в банке ожидают их полного восстановления.

ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц.

Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным "РИА-Рейтинг", на 1 июня банк "ФК Открытие" занимал 6-е мест в списке российских банков по размеру активов.