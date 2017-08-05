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Экономика

"Вызывает недоумение": Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за Siemens

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (96)
17:4105.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фотоЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минэнерго России считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права, говорится в официальном заявлении ведомства.

"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens сложно представить, что компания оказалась заложником ситуации", — заявило министерство.

Ведомство не сомневается, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений.

Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Минэнерго отреагировало на санкции Евросоюза из-за ситуации с Siemens
"Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было. Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза", — говорится в заявлении.

При этом Минэнерго подчеркнуло, что намерено и дальше обеспечивать энергобезопасность потребителей. "Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", — считают в ведомстве.

Санкции Евросоюза

Флаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: новые санкции ЕС не окажут существенного влияния на экономику
Евросоюз в пятницу расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

Под ограничения попали три российских гражданина: замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Также санкции введены в отношении компании "Интеравтоматика" и ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства).

В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт: расширение санкций против России из-за Siemens было ожидаемым
"Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в обосновании решения о наложении санкций.

Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в Министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Абсурдная политизация"

Ранее на введение этих санкций уже отреагировал МИД России. В ведомстве также подчеркнули, что речь идет об обычном коммерческом споре хозяйствующих субъектов, и выразили разочарование "доводимой до абсурда политизацией вопроса".

Министерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД: РФ оставляет за собой право на ответные меры на расширение санкций ЕС
В министерстве отметили, что глубоко сожалеют о таком решении Евросоюза и рассматривают этот шаг как недружественный и необоснованный. В этих условиях Москва оставила за собой право на ответные меры.l

При этом, в комментарии отмечается, что Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС, несмотря на сложившуюся ситуацию, и останется верна всем ранее принятым обязательствам. "Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — подчеркнули в МИД.

"Реальная мишень — жители Крыма"

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что считает решение Евросоюза о расширении санкций вердиктом в пользу США. По его словам, санкции ЕС не имели бы особого веса, не будь за спиной европейцев "дяди Сэма" с "кнутом" — с угрозой применить собственные меры к европейским нарушителям общей репрессивной политики.

"Тот факт, что инициатором нынешнего расширения санкций стала именно Германия, говорит явно не в ее пользу — такое стремление продемонстрировать лояльность "Большому брату" выглядит весьма конфузным", — считает законодатель.

Объяснение в коммюнике Совета ЕС, что санкции должны препятствовать "созданию независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя", лишний раз подтверждает, что "реальная мишень санкций — жители Крыма", подчеркнул Косачев.

С чего все началось

Логотип промышленного конгломерата Siemens в Мюнхене, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
Политолог о санкциях ЕС: нишу Siemens в РФ без зазрения совести займут США
Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Компания предложила аннулировать контракт и выкупить их. Концерн также намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими фирмами по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года. В компании подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.

Позднее стало известно о том, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками турбин, на прошлой неделе его согласовали постпреды стран — членов ЕС.
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