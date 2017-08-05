"Вызывает недоумение": Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за Siemens

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минэнерго России считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права, говорится в официальном заявлении ведомства.
"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens сложно представить, что компания оказалась заложником ситуации", — заявило министерство.
Ведомство не сомневается, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений.
При этом Минэнерго подчеркнуло, что намерено и дальше обеспечивать энергобезопасность потребителей. "Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", — считают в ведомстве.
Санкции Евросоюза
Под ограничения попали три российских гражданина: замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Также санкции введены в отношении компании "Интеравтоматика" и ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства).
В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".
Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в Министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.
"Абсурдная политизация"
Ранее на введение этих санкций уже отреагировал МИД России. В ведомстве также подчеркнули, что речь идет об обычном коммерческом споре хозяйствующих субъектов, и выразили разочарование "доводимой до абсурда политизацией вопроса".
При этом, в комментарии отмечается, что Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС, несмотря на сложившуюся ситуацию, и останется верна всем ранее принятым обязательствам. "Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — подчеркнули в МИД.
"Реальная мишень — жители Крыма"
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что считает решение Евросоюза о расширении санкций вердиктом в пользу США. По его словам, санкции ЕС не имели бы особого веса, не будь за спиной европейцев "дяди Сэма" с "кнутом" — с угрозой применить собственные меры к европейским нарушителям общей репрессивной политики.
"Тот факт, что инициатором нынешнего расширения санкций стала именно Германия, говорит явно не в ее пользу — такое стремление продемонстрировать лояльность "Большому брату" выглядит весьма конфузным", — считает законодатель.
Объяснение в коммюнике Совета ЕС, что санкции должны препятствовать "созданию независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя", лишний раз подтверждает, что "реальная мишень санкций — жители Крыма", подчеркнул Косачев.
С чего все началось
"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года. В компании подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.