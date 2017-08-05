"Вызывает недоумение": Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за Siemens

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минэнерго России считает санкции Евросоюза, введенные из-за ситуации с компанией Siemens, вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права, говорится в официальном заявлении ведомства. "Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens сложно представить, что компания оказалась заложником ситуации", — заявило министерство. Ведомство не сомневается, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений. © AP Photo / Matthias Schrader Минэнерго отреагировало на санкции Евросоюза из-за ситуации с Siemens "Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было. Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза", — говорится в заявлении. При этом Минэнерго подчеркнуло, что намерено и дальше обеспечивать энергобезопасность потребителей. "Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", — считают в ведомстве.

Санкции Евросоюза



Евросоюз в пятницу расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

Под ограничения попали три российских гражданина: замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Также санкции введены в отношении компании "Интеравтоматика" и ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства).

"Абсурдная политизация"

Ранее на введение этих санкций уже отреагировал МИД России. В ведомстве также подчеркнули, что речь идет об обычном коммерческом споре хозяйствующих субъектов, и выразили разочарование "доводимой до абсурда политизацией вопроса".

При этом, в комментарии отмечается, что Россия по-прежнему заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС, несмотря на сложившуюся ситуацию, и останется верна всем ранее принятым обязательствам. "Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — подчеркнули в МИД.

"Реальная мишень — жители Крыма"

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что считает решение Евросоюза о расширении санкций вердиктом в пользу США. По его словам, санкции ЕС не имели бы особого веса, не будь за спиной европейцев "дяди Сэма" с "кнутом" — с угрозой применить собственные меры к европейским нарушителям общей репрессивной политики.

"Тот факт, что инициатором нынешнего расширения санкций стала именно Германия, говорит явно не в ее пользу — такое стремление продемонстрировать лояльность "Большому брату" выглядит весьма конфузным", — считает законодатель. Объяснение в коммюнике Совета ЕС, что санкции должны препятствовать "созданию независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя", лишний раз подтверждает, что "реальная мишень санкций — жители Крыма", подчеркнул Косачев.

С чего все началось



Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Компания предложила аннулировать контракт и выкупить их. Концерн также намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими фирмами по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с госкомпаниями.

"Технопромэкспорт" строит в Крыму две теплоэлектростанции мощностью по 470 МВт. Пуск первых двух блоков мощностью по 235 МВт планируется в первом квартале 2018 года. В компании подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.

Позднее стало известно о том, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками турбин, на прошлой неделе его согласовали постпреды стран — членов ЕС.

