Ил-96 СЛО "Россия" проходит ремонт после попадания птицы в двигатель

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" проходит ремонтные работы после попадания птицы в двигатель, рассказали РИА Новости в управлении делами президента РФ.

Ранее в интернете появилась информация, что президентский самолет получил повреждения после вылета из Благовещенска в Москву.

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе посетил Благовещенск с рабочим визитом, после чего отправился в Улан-Удэ. В субботу глава государства находится в Кирове, где он проведет заседание президиума совета по развитию местного самоуправления.

"В настоящее время проводятся необходимые ремонтные работы", — сказал собеседник агентства. При этом в управделами добавили, что речь не идет о борте первого лица страны.

Ил-96-300 — дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. Производится Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (входит в ОАК). Лайнер летает на расстояния до 9 тысяч километров, максимальная скорость — 910 километров в час, пассажировместимость — 300 человек.