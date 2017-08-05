Управделами президента России не рассматривало покупку Boeing

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Управление делами президента России не рассматривало возможность покупки самолетов, построенных Boeing для авиакомпании "Трансаэро", в парк специального летного отряда "Россия", рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
Самолеты СЛО "Россия" используются для перевозки, в частности, первых лиц государства.
"Этот вопрос не рассматривался", — сказала Крылова. Руководство управделами ранее неоднократно отмечало, что для нужд спецотряда используются российские самолеты.
Стоимость, по которой Пентагон приобретает президентские лайнеры, не сообщается, но известно, что они приобретены с "нетрадиционной, ограниченной по времени скидкой". Ранее СМИ сообщали, что ВВС США смогут получить эти самолеты по 390 миллионов долларов. По данным источников, это хорошая цена, учитывая, что Boeing тратила существенные суммы на их консервацию в новом состоянии. Чтобы стать первым бортом США, самолетам предстоит существенная модификация: не только обеспечение комфортной зоны для отдыха главы государства и его семьи, но и безопасная и секретная система связи.