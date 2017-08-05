Управделами президента России не рассматривало покупку Boeing

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Управление делами президента России не рассматривало возможность покупки самолетов, построенных Boeing для авиакомпании "Трансаэро", в парк специального летного отряда "Россия", рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

По сообщению агентства Блумберг , ВВС США договорились с компанией Boeing о приобретении для перевозки президента страны Дональда Трампа двух самолетов Boeing 747-8, построенных по заказу прекратившей операционную деятельность в 2015 году "Трансаэро". СМИ отмечают, что покупка уже готовых самолетов удешевит программу по созданию новых президентских лайнеров, но чтобы стать первым и вторым бортами США им предстоит существенная модификация.

Самолеты СЛО "Россия" используются для перевозки, в частности, первых лиц государства.

"Этот вопрос не рассматривался", — сказала Крылова. Руководство управделами ранее неоднократно отмечало, что для нужд спецотряда используются российские самолеты.

Программа по созданию новых президентских лайнеров для лидера США, которая ранее подверглась критике Трампа. Он заявлял, что контракт на поставку новых самолетов для первого отряда будет стоить четыре миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили о готовности рассмотреть возможности оптимизации стоимости новых самолетов.

Стоимость, по которой Пентагон приобретает президентские лайнеры, не сообщается, но известно, что они приобретены с "нетрадиционной, ограниченной по времени скидкой". Ранее СМИ сообщали, что ВВС США смогут получить эти самолеты по 390 миллионов долларов. По данным источников, это хорошая цена, учитывая, что Boeing тратила существенные суммы на их консервацию в новом состоянии. Чтобы стать первым бортом США, самолетам предстоит существенная модификация: не только обеспечение комфортной зоны для отдыха главы государства и его семьи, но и безопасная и секретная система связи.