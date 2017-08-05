Селу поможет не продэмбарго, а поддержка, заявил глава Совхоза имени Ленина

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Продовольственное эмбарго не стало панацеей для российского сельского хозяйства, чтобы не проиграть конкуренцию с соседними странами, государству стоит предпринять более решительные шаги для поддержки сектора, например — освободить от НДС сельхозпродукцию, считает директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.
Экономика важнее эмбарго
"Это ограничение не работало, потому что через Белоруссию, Азербайджан и другие страны ввозили то продовольствие, которое является санкционным. Яблок, например, ввезли из Белоруссии больше, чем может произвести Белоруссия", — заявил Грудинин в интервью РИА Новости.
Глава Совхоза убежден, что для увеличения производства необходимы, прежде всего, инвестиции в его развитие. В ноябре 2014 года ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плаванье, после чего его курс резко снизился, в декабре того же года регулятор поднял процентную ставку до 17% (сейчас уже 9%).
По словам собеседника агентства, в таких условиях "инвестиции в сельское хозяйство стали невозможны" в связи с высокими ставками на кредиты и отсутствием свободных денег у производителей.
"Одновременно упали реальные доходы населения, и народ стал покупать не качественный товар, а тот, на который хватало денег", — полагает он. По этой же причине россияне стали в целом покупать меньше продуктов.
Грудинин отметил, что сегодняшнее положение АПК в России связано не столько с санкциями или ответными мерами, сколько с внутренним экономическим положением. "Это связано с общеэкономической ситуацией в стране. Когда у вас доллар становится в два раза дороже, а вы сидите на импортных технологиях, у вас импортные семена, импортное молочное оборудование, даже трактора, к сожалению, импортные, вы вынуждены смотреть на курс. Если рубль ослабел, то вы меньше покупаете, меньше вкладываете", — объяснил он.
Необходимость поддержки
Действенной мерой поддержки стало бы также снижение тарифов на электричество для сельхозпроизводителей, а также цен на топливо для тракторов. "Во всем мире топливо для тракторов дешевле, чем для автомобилей, потому что трактора не ездят по дорогам, а в цене топлива обязательно заложен акциз, или так называемый, дорожный сбор, логично, что с них этот сбор брать не нужно", — заметил он.
Дополнительной трудностью, является, по его мнению, неравные условия конкуренции с производителями стран ЕАЭС. Грудинин полагает, что сегодня России трудно выдерживать конкуренцию, например, с белорусскими сельхозпроизводителями, поскольку кредиты, например, на строительство ферм в этой стране выдаются под более низкий процент и на более долгий срок.
"В общеэкономическом пространстве необходимо вводить единые налоги, единые условия для крестьян, а у нас тарифы в разы больше, поддержки меньше", — отметил Грудинин.