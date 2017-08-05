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Экономика

Селу поможет не продэмбарго, а поддержка, заявил глава Совхоза имени Ленина

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (90)
11:5705.08.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбор урожая клубники в Краснодарском крае. Архивное фотоСбор урожая клубники в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Продовольственное эмбарго не стало панацеей для российского сельского хозяйства, чтобы не проиграть конкуренцию с соседними странами, государству стоит предпринять более решительные шаги для поддержки сектора, например — освободить от НДС сельхозпродукцию, считает директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Экономика важнее эмбарго

Прохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По мнению Грудинина, который также является заместителем председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, продэмбарго не смогло поддержать развитие отечественного АПК, потому что последовавший за ним реэкспорт продукции свел эффект от этих мер на нет.

"Это ограничение не работало, потому что через Белоруссию, Азербайджан и другие страны ввозили то продовольствие, которое является санкционным. Яблок, например, ввезли из Белоруссии больше, чем может произвести Белоруссия", — заявил Грудинин в интервью РИА Новости.

Глава Совхоза убежден, что для увеличения производства необходимы, прежде всего, инвестиции в его развитие. В ноябре 2014 года ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плаванье, после чего его курс резко снизился, в декабре того же года регулятор поднял процентную ставку до 17% (сейчас уже 9%).

По словам собеседника агентства, в таких условиях "инвестиции в сельское хозяйство стали невозможны" в связи с высокими ставками на кредиты и отсутствием свободных денег у производителей.

"Одновременно упали реальные доходы населения, и народ стал покупать не качественный товар, а тот, на который хватало денег", — полагает он. По этой же причине россияне стали в целом покупать меньше продуктов.

Грудинин отметил, что сегодняшнее положение АПК в России связано не столько с санкциями или ответными мерами, сколько с внутренним экономическим положением. "Это связано с общеэкономической ситуацией в стране. Когда у вас доллар становится в два раза дороже, а вы сидите на импортных технологиях, у вас импортные семена, импортное молочное оборудование, даже трактора, к сожалению, импортные, вы вынуждены смотреть на курс. Если рубль ослабел, то вы меньше покупаете, меньше вкладываете", — объяснил он.

Необходимость поддержки

Пшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Грудинин уверен, что существует ряд решений, которые могли бы поддержать отечественных сельхозпроизводителей. "Совершенно спокойно можно не помогать деньгами, а просто взять и снизить налоговое бремя, сказать, что у нас вся продукция сельхозпроизводства не облагается НДС вообще – это поддержка", — заявил он.

Действенной мерой поддержки стало бы также снижение тарифов на электричество для сельхозпроизводителей, а также цен на топливо для тракторов. "Во всем мире топливо для тракторов дешевле, чем для автомобилей, потому что трактора не ездят по дорогам, а в цене топлива обязательно заложен акциз, или так называемый, дорожный сбор, логично, что с них этот сбор брать не нужно", — заметил он.

Дополнительной трудностью, является, по его мнению, неравные условия конкуренции с производителями стран ЕАЭС. Грудинин полагает, что сегодня России трудно выдерживать конкуренцию, например, с белорусскими сельхозпроизводителями, поскольку кредиты, например, на строительство ферм в этой стране выдаются под более низкий процент и на более долгий срок.

"В общеэкономическом пространстве необходимо вводить единые налоги, единые условия для крестьян, а у нас тарифы в разы больше, поддержки меньше", — отметил Грудинин.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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